Julio Rey: «Vamos a cada partido a ganar»

El extraordinario primer tercio de temporada completado por el Céltiga le ha convertido, por méritos propios, en el equipo revelación de la competición. Que un recién ascendido, después de 13 jornadas, ocupe la tercera plaza solo superado por los dos trasatlánticos de la liga, como son Compostela y Arosa, no puede pasar desapercibido.

Son muchos los que confirman que nada es casualidad en la buena línea marcada por los de Luis Carro. Son los mismos a los que no les cabe duda en todo lo que refiere al valor del trabajo realizado por el técnico de Vilanova desde su llegada al Salvador Otero. Incluso, el palo de no conseguir el ascenso a 3ª RFEF con todo a su favor en el último partido en casa, ha endurecido la mentalidad de un bloque que se conserva en buena medida desde entonces.

La trayectoria más reciente ratifica que el Céltiga se ha convertido en un referente de fortaleza. Seis victorias en las últimas siete jornadas han lanzado a los de A Illa hasta la tercera plaza para un balance total de 22 puntos en base a 7 triunfos, 1 empate y 3 derrotas. El lógico rendimiento goleador también tiene mucho a poner en valor: 22 a favor por 14 en contra.

Julio Rey, uno de los futbolistas más experimentados de la plantilla rojiblanca, reconoce que «el equipo ha ido madurando a media que han ido creciendo las jornadas. Somos una plantilla con la misma idea de años atrás. Y nos sentimos todos importantes. Volvimos a la categoría sin ningún tipo de complejo. Queremos ser protagonistas con balón y cuando quieres ir de tú a tú con los rivales suele salir bien. Vamos a cada partido con la idea de ganar».

Al respecto de la racha de 6 victorias en las últimas 7 jornadas, el centrocampista vilagarciano considera que «a principio de temporada nos estaba faltando la pequeña suerte que estamos teniendo ahora. Estábamos cometiendo errores puntuales y ahora dimos un paso adelante. Se junta ilusión, en Preferente nos veíamos obligados a ganar y este año mantenemos el bloque de años atrás, pero la presión es otra y a medida que vayan pasando las jornadas estaremos más cómodos. Es una presión diferente la de este año».

Con prudencia, pero sin perder un ápice de ambición, Julio Rey tiene claro que el año del centenario del club es otro elemento de motivación importante de cara a lo que pueda ser esta temporada: «Somos conscientes de que nuestro objetivo es la salvación, pero a medida que avance la temporada iremos viendo. Sabemos cual es nuestro potencial y creemos que podemos dar más. Confío mucho en la plantilla. La 3ª RFEF la noto más debilitada y eso hace que esté más igualado. Yo soy ambicioso, pero ahora solo pensamos en el Villalbés».