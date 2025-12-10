El Arousana suma su primera derrota y cede la primera posición

El Atlético Arousana ha puesto el primer borrón en su trayectoria en el grupo sur de 2ª Autonómica. Llegó con la derrota en la visita al Touro por 3-1, un resultado que vino acompañado con la pérdida del liderato.

Todo se precipitó tras llegar sin goles al descanso. Se adelantaron las locales y pronto empato Miriam Señoráns, pero en los últimos 10 minutos se sucedieron los tantos para el 3-1 definitivo.

No desaprovechó la oportunidad el Valladares que no tuvo piedad a su paso por Cambados (0-6) para situarse en la primera plaza con dos puntos de renta sobre las vilagarcianas, que descansarán este fin de semana. El Juventud de Cambados continúa perdiendo fuelle en la tabla después de cinco jornadas consecutivas sin ganar.

Mejor le van las cosas a un Céltiga que empató en el campo del A Cañiza (0-0) para lograr el punto número 17 que le mantiene en la séptima posición. Las de A Illa acumulan dos meses sin perder con una racha que incluye cuatro victorias y dos empates. La próxima visita al Noia es el siguiente escollo para el equipo entrenado por Miguel Osorio.