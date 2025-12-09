Manu Santos destaca la solidez del Mariscos Antón Cortegada tras la victoria ante Mataró

El Mariscos Antón Cortegada viene de lograr una victoria de mucho peso ante Mataró (70-64), un triunfo que le permite alcanzar la décima jornada instalado en la cuarta posición y con un sólido balance de 7-3.

Manu Santos analiza la situación actual del equipo con la prudencia de quien sabe que lo importante está todavía por venir. «El partido fue muy duro contra un equipo con buenos hábitos, bien entrenado, sólido en defensa y con un ataque tácticamente muy bueno», resumía el técnico vilagarciano al término del encuentro. No era un rival sencillo ni un partido cómodo, pero el Mariscos Antón Cortegada supo ajustarse al nivel de exigencia que pedía la tarde. Desde la defensa, el equipo marcó el tono, minimizando las rachas de acierto de un Mataró que acostumbra a castigar cada error.

Santos destacó la capacidad de su equipo para mantenerse enfocado durante los 40 minutos: «Nosotras estuvimos sólidas y constantes, sin muchos momentos de desconexión». Esa continuidad, uno de los aspectos en los que más ha insistido desde el inicio de temporada, fue una de las claves para sostener la ventaja cuando el duelo se endureció en la segunda mitad. Porque el técnico reconoce que tras el descanso el ataque se atascó más de lo deseado: «En ataque en la segunda parte nos costó, porque ellas subieron el nivel defensivo, pero fuimos capaces de encontrar la manera de anotar. 70 puntos es una cifra que está muy bien ante una buena defensa».

La victoria llegó, además, en un contexto delicado tras la última derrota, y refuerza el ánimo de un vestuario que quiere consolidarse en la zona alta. «Siempre es importante ganar, pero después de perder es bueno para la confianza del equipo», subraya Santos, que aun así no pierde de vista los aspectos a mejorar: «Tenemos que mejorar las fases en las que nos rebotearon en ataque y despistes defensivos».

Las vilagarcianas han igualado el balance de las diez primeras jornadas del curso pasado. / Noé Parga

Más allá del análisis del encuentro, la mirada se amplía al global de estas diez primeras jornadas. El 7-3 habla de un equipo competitivo, instalado en la parte noble de la clasificación pese a no haber tenido un camino sencillo. «El balance es muy bueno teniendo en cuenta cómo fue la pretemporada y la incorporación tardía de jugadoras, es un buen balance», recalca Santos.

Con todo, el entrenador no se conforma. Considera que el propio desarrollo de la competición ha dejado margen para la ambición: «Podríamos incluso haberlo mejorado, pero es un punto de referencia bueno para intentar seguir mejorando». Ese es el mensaje que lanza al vestuario: tomar estos siete triunfos como un punto de partida, no como una meta cumplida.

Con la solidez mostrada ante Mataró, la sensación es que el Mariscos Antón Cortegada ha encontrado una línea reconocible: un equipo serio atrás, con carácter para competir partidos duros y la capacidad de encontrar soluciones ofensivas incluso cuando el guion se complica. El reto ahora será sostener este nivel y pulir los detalles que señala su técnico para repetir presencia en la fase de ascenso.