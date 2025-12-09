Fútbol | 3ª RFEF
Lombao: «Ahora estamos a 6 puntos, pero queda mucho»
El jugador del Arosa subraya el nivel de juego mostrado en Santiago
Adrián Lombao fue uno de los destacados del Arosa en el Vero Boquete. Pese a la derrota por la mínima ante el Compostela (1-0), el habilidoso futbolista considera que el equipo está en la línea correcta.
«Lo malo el resultado, pero nos vamos con buenas sensaciones como equipo. Merecimos el empate e incluso más. Nos faltó suerte para traernos un mejor resultado», destacó.
Con el Arosa ahora a 6 puntos de los compostelanistas, Lombao tiene claro que nadie es campeón en el mes de diciembre. «Ahora hay que ganar, estamos obligados, y no podemos pinchar más, pero demostramos que tenemos nivel para plantarle cara al líder y pelear por la primera posición. Estamos a 6 puntos, pero queda mucho y tenemos que centrarnos en hacer las cosas bien. Quedan 20 partidos y tenemos que seguir mirando hacia adelante», destaca.
