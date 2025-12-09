Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid-CeltaDesfase presupuestario concellosPeste porcinaPedófilo PorriñoCoro lengua de signos
instagramlinkedin

Fútbol | 3ª RFEF

Lombao: «Ahora estamos a 6 puntos, pero queda mucho»

El jugador del Arosa subraya el nivel de juego mostrado en Santiago

Lombao recuperando un balón en el duelo en San Lázaro.

Lombao recuperando un balón en el duelo en San Lázaro. / Nacho Castaño

Diego Doval

Vilagarcía

Adrián Lombao fue uno de los destacados del Arosa en el Vero Boquete. Pese a la derrota por la mínima ante el Compostela (1-0), el habilidoso futbolista considera que el equipo está en la línea correcta.

«Lo malo el resultado, pero nos vamos con buenas sensaciones como equipo. Merecimos el empate e incluso más. Nos faltó suerte para traernos un mejor resultado», destacó.

Con el Arosa ahora a 6 puntos de los compostelanistas, Lombao tiene claro que nadie es campeón en el mes de diciembre. «Ahora hay que ganar, estamos obligados, y no podemos pinchar más, pero demostramos que tenemos nivel para plantarle cara al líder y pelear por la primera posición. Estamos a 6 puntos, pero queda mucho y tenemos que centrarnos en hacer las cosas bien. Quedan 20 partidos y tenemos que seguir mirando hacia adelante», destaca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents