El Asmubal corrobora su crecimiento ante el Sanse (27-29)

Quinta victoria consecutiva del Inelsa Solar, esta vez ante todo un equipo de la zona alta como era el Sanse. De sufrir por la permanencia en el arranque liguero, las meañesas, ahora séptimas en mitad tabla, se ponen a tiro para pelear por la zona noble, y un punto del Gijón y a tres puntos del propio Sanse que es quinto.

En San Sebastián de los Reyes, el partido arrancó con un 5-3. Aunque dentro de la igualdad, el resto de la primera parte fue del Sanse, con ventajas de entre uno y tres goles, que se traducían en un 14-12 al descanso.

Con la baja de la brasileña Nicole, Juan Costas no pudo administrar el físico de Laura Miniño. Tuvo que exprimirla y ella respondió con un recital: 14 goles en el partido, casi el 50 por ciento de los dianas del su equipo y que confirma a la jugadora de Dena como primera del ranking liguero de anotadoras. No pudiendo apenas jugar en primera oleada, las verdinegras se mostraron disciplinadas en ataque para encontrar los huecos ante el 6-0 del Sanse, poco incisivo y más parapetado sobre la línea de 6 metros. Y atrás, las verdinegras, siempre sólidas en el 6-0 comandado por la espartana Vanesa Domínguez, contaban en portería con una gran Irene Ríos, cuya gran actuación fue otra de las claves del choque.

El momento que invirtió el partido fue un 1-7 de parcial. A partir de ahí el choque fue verdinegro, si bien se vio abocado a un final de infarto. Y es que con 27- 28 y a falta de 42 segundos, Laura Miniño marró un siete metros dando al rival una posesión extra para empatar. La prepararon en el tiempo muerto, pero una pérdida en la circulación, sirvió un contragolpe que culminó Agustina Ballada sobre la bocina subiendo el 27-29 final.