El Ribadumia se aferra al liderato con sufrimiento

El Ribadumia no está dispuesto a ceder fácilmente el liderato que le arrebató al Marín hace pocas fechas. Pese a que ambos equipos estaban empatados a puntos, los de A Senra son líderes por coeficiente goleador.

Tenían los de Fran Blanco la oportunidad de meter presión a los marinenses, que juegan hoy ante el Unión Asados, y no fallaron. El Amanecer, que venía de cortar una mala racha la pasada jornada, no se lo puso nada fácil.

El 0-1 llegó en el minuto 25 por medio de Pedro Giménez, pero los de O Grove fueron capaces de empatar antes del descanso con un tanto de Álex Fernández desde el punto de penalti. Se volcó el Ribadumia en lograr el tanto que le mantuviese en la primera posición y lo logró por medio de Félix Aguín ya en el minuto 81. Un resultado que deja a los de As Lampáns con solo 10 puntos y al límite de la zona de descenso.

El San Martín sigue apuntando hacia arriba en la clasificación. En partido adelantado a la noche del viernes, los de Pedro Carregal se impusieron al Cuntis en Vilaxoán por la mínima gracias a un solitario tanto de Jorge Miser ya en el minuto 90. Tres puntos que aumenta a seis las jornadas consecutivas de los rojillos sin perder.

Solo una posición por detrás de los de Vilaxoán, en la sexta, aparece un Cordeiro que se impuso (0-2) en su visita al A Golada. Acumulaban los de Valga cinco jornadas sin ganar y resolvieron la papeleta con tantos separados por dos minutos. En el 69 marcó Álex Magariños y en el 71 Álex Gómez.

Al que se le sigue resistiendo la victoria es al Unión Dena que vio como el Marcón se llevó un 2-2 de As Cachizas con un tanto en el 90. Los meañeses se adelantaron 2-0 con goles de Marcos Paz y Óscar Rey cuando no se había cumplido la primera media hora de juego.