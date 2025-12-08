Maceira da la victoria al Compostela con un gol que castiga un resbalón del Arosa (1-0)

El Arosa se volvió de vacío de su visita al campo del líder y perdió una oportunidad de oro para asaltar la primera plaza. La derrota por la mínima ante el Compostela, en un duelo intenso y muy táctico, deja ahora a los de Gonza Fernández a seis puntos del cuadro santiagués, que fue más eficaz y supo resistir el arreón final de los arlequinados.

El plan del Arosa pasó por presionar arriba desde el inicio. Ese bloque alto obligó al líder a buscar balones largos a la espalda de la adelantada zaga arlequinada. Sin embargo, pese al buen orden visitante, las ocasiones más claras del primer acto cayeron del lado local.

A los siete minutos llegó el primer aviso serio. Un envío de Valín desde la derecha habilitó a Maceira. Su intento de conectar con Armental fue abortado por un providencial cruce de Torrado. Poco después, Parapar ganó línea de fondo por la derecha y puso un centro pasado que cazó Armental en el segundo palo; su pase atrás no lo aprovechó Maceira.

El Arosa, algo más atado en ataque, apenas inquietó. Su primer disparo llegó en una contra culminada por Remeseiro desde lejos, aunque el resbalón del mediapunta facilitó la intervención de Cobo. Mientras, el Compostela seguía encontrando petróleo por fuera. En otro jugadón de Armental dentro del área, el extremo dejó sentados a Torrado y Pacheco y sirvió atrás para Guisande, que remató alto incomprensiblemente. Acto seguido, una llegada de Parapar terminó con disparo de Samu que desvió Javi Rey de cabeza muy cerca del poste, y Chema tuvo que aparecer de puños en una acción de estrategia.

En el tramo final del primer tiempo emergió la figura de Lombao. Ganó la espalda a Diego Rodríguez, llegó a línea de fondo y buscó un pase atrás que interceptó Samu. La jugada continuó y, desde la izquierda, Iñaki colgó un centro que el propio Lombao cabeceó por encima del larguero.

Cuando el encuentro parecía equilibrarse, llegó el mazazo. Con el Arosa tratando de salir jugando, Luis Castro intentó controlar de espaldas y Parapar le robó la cartera. El extremo puso un centro que, tras tocar en un defensa, dibujó una parábola perfecta para el remate de Maceira. El delantero se elevó, conectó un cabezazo potente y el balón golpeó en el larguero antes de botar dentro de la portería. El 1-0 hizo justicia a la pegada compostelana en el primer acto, aunque el Arosa aún tuvo tiempo para ver cómo le anulaban un gol a Palmás por fuera de juego.

Iñaki Martínez y Concheiro en una acción del juego. / Lucía Chazo

La reanudación trajo la mejor versión de un Arosa que salió decidido a jugar en campo contrario. Palmás, muy apagado en la primera mitad, avisó a los dos minutos con una conducción larga que terminó en disparo raso desde la frontal, muy cerca del poste. La respuesta del líder, eso sí, fue contundente: en una nueva acción por banda derecha, Goris remató solo y obligó a Chema a lucirse.

Los cambios le dieron frescura al Arosa por fuera, pero no rebajaron la sensación de peligro del Compostela en las transiciones. Más tarde, con Edgar en el campo y varios ajustes posicionales, los vilagarcianos asumieron todavía más riesgo, empujando al líder hacia su área en el tramo final.

El último cuarto de hora fue un monólogo arlequinado. Torrado colgó varios balones de mucho peligro. En uno de ellos, un centro medido al segundo palo no encontró el remate de Álex ni de Palmás por centímetros. En el minuto 80 llegó la gran ocasión del empate: Álex Rey cayó a la izquierda, encaró a Diego y sacó un centro perfecto que Palmás cabeceó, pero Cobo sacó una mano salvadora.

El Arosa siguió insistiendo. Una falta frontal sobre Palmás la ejecutó Remeseiro contra la barrera y, ya en el tramo definitivo, el propio Álex Rey rozó el empate con un zurdazo cruzado desde la frontal que se estrelló en la parte lateral del poste izquierdo. En el añadido, otra aparición del mediapunta terminó en centro al segundo palo para la llegada de Torrado, pero Cañi se lanzó al suelo, rozando el penalti, para cortar una acción que olía a 1-1.

El pitido final llegó con el Compostela encerrado, defendiendo su renta y pidiendo la hora ante un Arosa que lo intentó hasta el final.

Gonza Fernández: «Este partido nos tiene que reforzar» Sensaciones encontradas tenía Gonza Fernández tras los 90 minutos. Señaló que «el resultado no es el que queríamos, pero las sensaciones fueron de menos a más. El equipo creció durante el partido, los cambios en la segunda parte nos ayudaron mucho y eso nos tiene que reforzar». Añadió el técnico que «acabar con esta sensación de que pudimos empatar el partido contra el Compostela en su campo, jugando en su campo y haciéndoles sufrir, creo que es para estar contentos a excepción del resultado. El gol viene de un resbalón desafortunado. Es cierto que tuvieron más situaciones de gol, pero nosotros también. Creo que se vio un partido bonito, entre dos equipos que hicieron un buen partido y un buen esfuerzo». Finalizó Fernández apuntando que «a los jugadores les dije que teníamos que estar mal por el resultado, pero no por el partido. Hicimos un partido para poner en valor, queríamos medirnos y salimos con la sensación de que estamos a un nivel alto. Salimos reforzados».

Ficha del partido:

1-0

Compostela - Arosa

COMPOSTELA: Álex Cobo; Valín, Pablo Crespo, Diego Rodríguez; Uzal; Parapar (Kiko, min. 88), Goris (Damián, min. 81), Samu (Mateo, min. 88), Armental (Baña, min. 70); Guisande (Cañi, min. 81); Maceira.

AROSA: Chema; Torrado, Pacheco (Mario, min. 61), Samu, Luis Castro (Edgar, min. 74) ; Javi Rey, Concheiro, Remeseiro; Lombao (Seijo, min. 85), Palmás, Iñaki (Álex Rey, min. 61).

GOLES: 1-0, min. 36: Maceira.