El Atlético Villalonga mejora, pero sigue con el gol en el debe (0-0)

El Atlético Villalonga sumó un nuevo punto en su pelea por la permanencia tras empatar ante el Deportivo de A Coruña B en San Pedro. Un 0-0 que deja sensaciones positivas en juego y en solidez defensiva, pero que sabe a poco a unas salinienses que alcanzan los cinco puntos y continúan sin poder abandonar la última posición.

Romina Dadín movió el once con hasta cinco cambios y el equipo respondió. El Atlético Villalonga entró al partido con calma, criterio con balón y muchos minutos instalado en campo rival. Fruto de ese buen arranque llegó, en el minuto 2, la primera gran ocasión del choque: Iria Otero se plantó en posición franca y su remate obligó a la guardameta deportivista a emplearse a fondo.

El plan local pasaba por buscar superioridades por fuera y lo ejecutaron bien durante muchos tramos del primer acto. Ángela fue un puñal por banda, generando centros constantes al área que, sin embargo, no encontraron rematadora con acierto. Pese a algún robo del Dépor en campo contrario, la zaga del Atlético Villalonga se mostró segura, firme en los duelos y contundente en el juego aéreo.

Tras el descanso el guion cambió ligeramente y el partido se abrió. El Deportivo B apostó más claramente por los balones largos y las transiciones rápidas, obligando al conjunto de Romina Dadín a multiplicarse en las coberturas. Ahí llegaron los minutos de mayor sufrimiento para las locales, especialmente con los envíos a la espalda de la defensa, aunque el equipo supo resistir.

Pese a ese empuje deportivista, las ocasiones más claras siguieron siendo del Atl ético Villalonga. Syria gozó de la oportunidad más nítida del encuentro con un remate dentro del área que se marchó fuera por muy poco, cuando la grada ya cantaba el gol. También Emma pudo desequilibrar el choque con un remate a balón parado que se fue desviado por escasos centímetros.

Al final, reparto de puntos y sensación agridulce en San Pedro. Por un lado, el equipo vuelve a dejar su portería a cero y ofrece una imagen de solidez y orden; por otro, se escapa una buena oportunidad para sumar una victoria necesaria.

Ficha del partido:

0-0

At. Villalonga - Deportivo B

ATLÉTICO VILLALONGA: Bermudo, Fuertes (Andrea, min. 78), Paula, Sara García (Sabela, min. 90), Candela, Novas (Mery, min. 61), Lucía, Syria (Emma, min. 61), Noa, Valverde y Noelia Pereira.

DEPORTIVO DE A CORUÑA B: Antía, Sara Barreda, Noe Mayo (Dunia, min. 77), Apóstol, Carballada, Sara, Laura (Daniela, min. 72), Lucía Rivas, Mariño, Laura Ruiz (Sonso, min. 72) y Yanis.