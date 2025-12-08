Fútbol | División de Honor Juvenil
El Arosa se desvanece después del descanso (3-0)
El Montañeros anotó sus goles en apenas media hora y agudiza la crisis arlequinada
El Arosa sigue sin saber lo que es ganar como visitante esta temporada. A la sexta tentativa, coincidiendo su salida al feudo del Atlético Montañeros coruñés, los de David López «Perú» terminaron sucumbiendo en la segunda parte con los tres goles encajados en apenas media hora.
Después de la balsámica victoria ante el Bansander, los arlequinados estuvieron en partido los primeros 45 minutos. Pudieron ponerse por delante con una acción de Goitia, pero tras el descanso los locales impusieron sus transiciones dejando a los vilagarcianos con la quinta derrota del curso e instalados en la novena plaza con una única victoria en las cinco últimas jornadas.
Ficha del partido:
3-0
Atl. Coruña Montañeros - Arosa
ATLÉTICO CORUÑA MONTAÑEROS: Pablo Alonso, Dani García (Xoel, min. 80), Pose, Dani Buíde, Caamaño, Iván Barreiro (Barbeito, min. 80), Eli Flores (Íker Pérez, min. 72), Xoel Vilariño, Mateo Mosquera (Blanco, min. 67), Hugo Arrojo (Roi, min. 80) y Marcos Arias.
AROSA: Adri Fuentes, Ivo (Hassan, min. 83), Juan Diego, Roi Rodríguez, Lesta (Pablo Míguez, min. 71), Yeray, Marco (Piñeiro, min. 58), Xavi Durán (Iago Soto, min. 58), Fontaíña, Goitia (Rodrigo, min. 83) y David Sánchez.
GOLES: 1-0, min. 52; Xoel; 2-0, min. 77: Hugo Arrojo; 3-0, min. 79: Íker Pérez.
- El buque «Novaya Zemlya» descargará en Cuba tras el veto a hacerlo en España
- Quiebra la excontrata gallega de centros logísticos de grupo Inditex
- El ministerio niega la entrada a puerto al buque arrastrero «Novaya Zemlya»
- El Hotel Bahía logra el «OK» para su reforma: más de 5,4 millones de euros
- La copaternidad llega a Galicia: desconocidos que se hacen amigos para tener un hijo
- El juez ordena cerrar un piso turístico en Vigo por estar «prohibido» en los estatutos
- ¿Por qué conviven vecinos y huéspedes en el Hotel Bahía de Vigo?
- Punto y final a la burla de Cerdedo