El Arosa se desvanece después del descanso (3-0)

El Arosa sigue sin saber lo que es ganar como visitante esta temporada. A la sexta tentativa, coincidiendo su salida al feudo del Atlético Montañeros coruñés, los de David López «Perú» terminaron sucumbiendo en la segunda parte con los tres goles encajados en apenas media hora.

Después de la balsámica victoria ante el Bansander, los arlequinados estuvieron en partido los primeros 45 minutos. Pudieron ponerse por delante con una acción de Goitia, pero tras el descanso los locales impusieron sus transiciones dejando a los vilagarcianos con la quinta derrota del curso e instalados en la novena plaza con una única victoria en las cinco últimas jornadas.

Ficha del partido:

3-0

Atl. Coruña Montañeros - Arosa

ATLÉTICO CORUÑA MONTAÑEROS: Pablo Alonso, Dani García (Xoel, min. 80), Pose, Dani Buíde, Caamaño, Iván Barreiro (Barbeito, min. 80), Eli Flores (Íker Pérez, min. 72), Xoel Vilariño, Mateo Mosquera (Blanco, min. 67), Hugo Arrojo (Roi, min. 80) y Marcos Arias.

AROSA: Adri Fuentes, Ivo (Hassan, min. 83), Juan Diego, Roi Rodríguez, Lesta (Pablo Míguez, min. 71), Yeray, Marco (Piñeiro, min. 58), Xavi Durán (Iago Soto, min. 58), Fontaíña, Goitia (Rodrigo, min. 83) y David Sánchez.

GOLES: 1-0, min. 52; Xoel; 2-0, min. 77: Hugo Arrojo; 3-0, min. 79: Íker Pérez.