Lezcano marca las diferencias ante el Umia (1-3)

El Portonovo arruinó la fiesta del estreno del nuevo sintético de A Bouza al Umia, guiado por un Lezcano decisivo que firmó un triplete.

Tras el descanso, el equipo de Minso apretó, se hizo dueño del partido y Lezcano sentenció con dos goles en cinco minutos.

Ficha del partido:

1-3

Umia - Portonovo

UMIA: Eloy, Pablo Baúlde (Pablo Piñeiro, min. 72), Jony Romero, Álex Guillán, Xabi Ares, Cavani (Carlos, min. 84), Jacobo Ibañez (Pedro Ramos, min. 79), Samu Acha, Joseph, Emilio y Truji.

PORTONOVO: Diego Dadín, Juan Barbeito, Diego Abal (Nico, min. 85), Diego Martín, Marcos, Keko (Pabli, min. 85), Eloy, Jesús Barbeito, Lezcano (Gael, min. 77), Moncho (Mateo García, min. 73) y Pablo Lede (Manu Otero, min. 85).

GOLES: 0-1, min. 34: Lezcano; 1-1, min. 37: Xabi Ares; 1-2, min. 68: Lezcano; 1-3, min. 72: Lezcano.