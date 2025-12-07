El Céltiga hace de su feudo un fortín (2-0)

El Céltiga prolongó su gran racha en el Salvador Otero con su cuarta victoria consecutiva al ganar 2-0 al Barbadás, un resultado que le consolida en puestos de play-off y le permite seguir poniendo tierra de por medio con el descenso.

El partido empezó mejor para el equipo ourensano, que tuvo una ocasión clarísima en un mano a mano de Soriano que salvó Manu Táboas, pero el Céltiga fue creciendo y se adelantó justo antes del descanso: Martín filtró un gran pase raso y Adri Rodríguez definió con frialdad ante Borja Atanes en el 42.

Tras el descanso, el duelo se le puso aún más de cara a los de Luis Carro con la expulsión con roja directa de Toño en el minuto 58 por una dura entrada sobre Adri, que además tuvo que retirarse lesionado en el tobillo. El Barbadás reclamó penalti en una acción con Iker, pero el Céltiga fue quien más cerca estuvo del gol hasta que, en el 79, apareció Guille para sentenciar con un golazo: recogió un balón en el vértice del área y se inventó una vaselina perfecta por encima del meta visitante.

El 2-0 confirmó la superioridad de los de A Illa que gestionaron el desenlace con calma, minimizando riesgos atrás y cerrando los caminos hacia su portería. El buen trabajo en los duelos individuales maniató todavía más las opciones de un Barbadás que tuvo que resignarse a su inferioridad. Solo la lesión de Adri Rodríguez puso la nota negativa de la tarde sumando un nuevo contratiempo a una enfermería ya cargada en las últimas jornadas.

La sensación que deja el partido es que el Salvador Otero se ha convertido en un fortín y clave en las posiciones de play off en las que se ha instalado el Céltiga.

Ficha del partido:

2-0

Céltiga - Barbadás

CÉLTIGA: Manu Táboas; Rubi Casás, Arnosi, Martín, Dani Prada (Nico Rosas, min. 83); Óscar, Giráldez, Marcelo Munín (Anxo, min. 46), Marcos Blanco, Sobrido (Hugo Vázquez, min. 80); Adri Rodríguez (Guille, min. 65)..

BARBADÁS: Borja Atanes; Kevin, Pablo Corzo, Poch, Nespereira; Toño, Joao Teixeira; Reyes (Pablo Ruiz, min. 80), Álvaro Soriano (Carlos Villar, min. 64); Isma (Iker Gómez, min. 64).

GOLES: 1-0, min. 42: Adri Rodríguez; 2-0, min. 79: Guille.