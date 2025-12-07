FÚTBOL | 3ª RFEF
El Cambados se estrella ante un muro llamado Villalbés (0-1)
La solidez defensiva visitante echa por tierra el mayor dominio amarillo
El Juventud de Cambados cayó en Burgáns ante el Racing Villalbés en un partido muy cerrado y sin apenas ocasiones, decidido por un detalle a balón parado. El único gol llegó en el minuto 18, cuando Javi Varela aprovechó una falta lateral para adelantar a los visitantes, que prácticamente no volvieron a crear peligro en todo el encuentro.
Desde entonces, el Villalbés se replegó y manejó un ritmo de juego lento, cómodo defendiendo en bloque bajo. El Juventud acumuló acercamientos y posesión en campo rival, pero solo logró inquietar con disparos lejanos, sin encontrar huecos claros entre líneas.
En la segunda parte, la expulsión del visitante Diego López acentuó el dominio cambadés, que se volcó sobre el área contraria y encadenó varios córners y balones colgados. Sin embargo, faltó claridad en el último pase y remate, y la defensa lucense se mostró muy sólida, desbaratando todas las intentonas locales. Al final, el 0-1 premió la eficacia del Villalbés en su única acción decisiva y dejó al Juventud con la sensación de haber merecido, al menos, el empate.
Ficha del partido:
0-1
J. Cambados - R. Villalbés
JUVENTUD DE CAMBADOS: David Conde, Álex Fernández, Brais Parada (Nico, min. 71), Fran, Rodri Vázquez, Seydou, André (Estévez, min. 66), Noel, Hugo Táboas (Lago, min. 76), Diego Iglesias (Tavares, min. 71) y Gregor (Rancaño, min. 66).
RACING VILLALBÉS: Santomé, López, Vérez, Martín Da Lama (David Buyo, min. 71), Cadra, Javi Varela, Make, Jose Varela, David García, Pablo Trigo y Borja Míguez (Herrero, min. 71).
GOLES: 1-0, min. 18: Javi Varela.
