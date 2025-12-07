El Arosa viaja a Santiago en su camino al liderato

Con el liderato en juego y solo tres puntos de distancia entre ambos, Compostela y Arosa se miden esta tarde (17.00 horas) en el Vero Boquete en un duelo que huele a partido grande. Primero contra segundo, en un estadio de superior categoría y con dos equipos en buena dinámica.

Gonza Fernández, técnico arlequinado, no oculta que el choque tiene un punto especial. «Es un partido bonito para jugarlo, verlo y vivirlo. Primero contra segundo en el Vero Boquete e invita a que sea un buen partido. Como jugador me encantaría disfrutar de un partido así y como aficionado».

El parón liguero ha sentado de maravilla al vestuario vilagarciano. Edgar ha podido completar los entrenamientos, mientras que Mario y Álex ya están también recuperados, no así Martín Diz con problemas de rodilla.

«Esta semana de parón nos vino muy bien y estamos muy enfocados en el partido», subraya Gonza, satisfecho con la evolución global del equipo: «Ya no encajamos tanto gol y a nivel de juego también estamos creciendo. Para ganar tienes que responder en diferentes contextos y creo que cada vez manejamos más registros».

Esa solidez se combina con la pegada que ha acompañado al Arosa en este tramo de curso: «Somos un equipo que puede hacer gol a la mínima, y vamos con la seguridad de que estamos haciendo bien las cosas. Nos vino bien el descanso, pero sobre todo vamos con ilusión».

Del Compostela, el técnico solo tiene elogios. Destaca la amplitud y calidad de la plantilla blanquiazul y su capacidad para decidir encuentros al límite: «Tiene una plantilla muy larga y un once muy bueno. Gana partidos en los últimos minutos, sobre todo en su campo. Nosotros creo que podemos competir y estar en partido todo el rato. Tenemos que frenar sus individualidades en un escenario en el que se sientan cómodos».

Gonza asume que habrá tramos de sufrimiento: «Tiene fases donde te somete. Creo que podemos someterlos nosotros a ellos también. Por fuera tiene jugadores desequilibrantes y con mucha continuidad por dentro. Estamos preparados para hacerles un partido incómodo».

También el entrenador arlequinado anticipa un choque de marcador corto, decidido por detalles: «En estos partidos es donde creo que se pueden decidir por situaciones concretas. Va a ser un partido parejo y creo que de pocos goles. Hay momentos donde el partido te lleva a actuar de una manera u otra».

Más allá del peso clasificatorio, el valor anímico del duelo es evidente. Un triunfo en Santiago elevaría al Arosa al liderato. «Ganar es ser líderes, y evidentemente, verte en la primera posición es un factor anímico muy potente», admite el técnico que confía en un amplio apoyo de su afición.