El Sigaltec se desinfla tras el descanso y cae en cancha del Caja Rural León (81-66)

El Sigaltec de Vilagarcía regresó de vacío de su visita a León en un partido marcado por los parciales y por la sensación de haber competido durante muchos minutos para acabar cayendo con un -15 (81-66) que castiga quizá en exceso, pero que refleja quién llevó el mando desde el segundo cuarto.

El choque empezó con el guion clásico de los viajes largos: al equipo visitante le costó entrar en partido. El Caja Rural León arrancó algo mejor, abriendo pequeñas brechas de 5-6 puntos, castigando cerca del aro con Iturza al poste bajo, una variante que sorprendió a los de Luis Gabín, acostumbrados a verlo más abierto. Para colmo, Óscar Castaño cometió la segunda falta muy pronto y se encendieron las alarmas interiores.

Sin embargo, el banquillo respondió. La entrada de Pedro Sabugueiro cambió la cara al Sigaltec: 5 puntos casi de salida (un triple y una falta de tres tiros libres de la que convirtió dos) y, junto a él, Jorge Rodríguez aportando 4 puntos seguidos para dar aire al equipo. A ese mini impulso se sumó la racha de Pablo, completamente desatado: 9 puntos consecutivos (triple, 2+1 y otro 2+1 en una acción espectacular, lanzando por encima del tablero y viendo cómo el balón botaba dos veces en el canto antes de entrar) que voltearon el marcador y permitieron a los vilagarcianos cerrar el primer cuarto tres arriba. El partido pintaba bien.

Todo cambió en el segundo cuarto. «Desaparecimos en defensa», resumiría después Luis Gabín. El Caja Rural empezó a generar ventajas desde la penetración y, pese a que el Sigaltec tenía muy claro en el plan de partido que no podía dejar que los locales entrasen en ritmo desde el triple, las ayudas fueron demasiado largas e incluso innecesarias. El castigo fue letal: 6 de 11 en triples solo en ese segundo parcial, una auténtica sangría.

Cada acierto exterior de los leoneses era un doble golpe para el Sigaltec: además de encajar canastas cómodas, el equipo se veía incapaz de correr. El acierto rival coincidió con un atasco ofensivo importante, sin ideas claras y con alguna decisión dudosa que fue sacando a los gallegos del partido. Del 29-31 a favor en la mitad del segundo cuarto se pasó a un 47-35 muy peligroso al descanso tras un parcial demoledor.

En la reanudación, el cuadro de Vilagarcía intentó revolverse. Cambió la defensa, subió líneas, buscó ser más agresivo y generar algo de caos para volver a correr. La reacción llegó: el Sigaltec se puso a 5 (55-50) con 5:54 por jugarse del tercer cuarto. Aun sin demasiado acierto, el equipo peleó el tramo final del periodo, aunque varios errores atrás volvieron a conceder tiros liberados al Caja Rural. El 65-58 con el que se llegó al último cuarto dejaba el partido abierto, pero con los leoneses mandando en el ritmo.

Ahí el Caja Rural ya no soltó el control. Cortó de raíz las opciones de contraataque de los de Gabín y obligó al Sigaltec a atacar casi siempre en estático, un escenario en el que los vilagarcianos se atascaron. «Buscamos soluciones para el ataque estático pero nos costó mucho. El último cuarto nos atascamos completamente buscando la remontada y ellos tuvieron más calma para castigar nuestra ansiedad», admitió el técnico.

Aun así, el Sigaltec se mantuvo vivo hasta el 69-62 tras un triple de Miguel Gil que encendía una pequeña esperanza. Pero a partir de ahí, la precipitación pesó demasiado: ansiedad por remontar, falta de paciencia, pérdidas de balón y pocas ideas claras. El Caja Rural, sereno, firmó un parcial de 12-4 en los últimos 6:30 que sentenció el encuentro y dejó el definitivo 81-66.

«Al final -15 es bastante castigo para la diferencia entre los equipos hoy y lo cerca que estuvimos a ratos, pero refleja la realidad del partido: ellos lo tuvieron mucho más claro y controlado desde el segundo cuarto y nosotros no tuvimos claro por dónde hacerles daño más allá del contraataque», resumió Gabín, que se queda con los buenos tramos de su equipo pero consciente de que, ante rivales sólidos como el Caja Rural León, las desconexiones defensivas y los minutos sin ideas en ataque se pagan muy caros en el marcador.

Ficha del partido:

81-66

Caja Rural León - Sigaltec

CAJA RURAL LEÓN: Iturza (13), González (9), Iglesias (11), Juan (10), González (21) –quinteto inicial– Nongo (-), Pérez (5), Cachón (1), Salvadores (11) y San Millán (-).

SIGALTEC: Mateo (5), Raúl (-), Castaño (4), Pablo Fernández (26), Kovac (2) –quinteto inicial– Jorge (8), Serqueira (-), Sabugueiro (5), Caamaño (2), Dani Rey (-), Miguel Gil (9) y Álvaro (5).

PARCIALES POR CUARTOS: 21-24; 26-11 (47-35); 18-23 (65-58); 16-8 (81-66).