Baloncesto | Liga Femenina-2
Propósito de enmienda ante el Mataró
A Mariscos Antón Cortegada le toca defender la cuarta plaza en su pabellón
En una semana complicada en cuanto a lo físico, el Mariscos Antón Cortegada está en proceso de recuperación de su propia identidad. La derrota en Pontevedra ha obligado a intensificar la recuperación del nivel mostrado en los partidos previos.
Hoy pasa por el pabellón Sara Gómez (19.30 horas) un Romakuruma Mataró que no se presenta como un rival fácil. A las de Manu Santos les tocará agarrarse a todo aquello que les ha llevado a la cuarta posición que hoy defenderán ante su inmediato perseguidor.
«Tenemos que volver a la consistencia que mostramos en Lleida y en Avilés. Mataró está muy bien trabajado y juegan con mucho ritmo. Nos van a exigir jugar con mucha atención porque juegan muchas situaciones distintas», señala Manu Santos.
La calidad del perímetro y la versatilidad de las interiores catalanas obligará a estar muy bien en acciones defensivas. «Habrá que dar lectura durante el partido a muchas cosas, pero tenemos que centrarnos en ganar nuestra consistencia en los dos lados de la pista para no depender en demasía del acierto».
