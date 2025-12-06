Fútbol | Instalaciones
A Lomba planifica una reforma integral de su terreno de juego
El Concello contrata por 17.666 euros el estudio de regeneración del césped que marca el inicio de una inversión de elevado coste
El Concello de Vilagarcía aprobó la contratación de la redacción del proyecto técnico de regeneración del césped de A Lomba. El trabajo, denominado «Regeneración de la capa de enraizamiento (Rootzone)», ha sido adjudicado por 17.666 euros (IVA incluido) a la firma Calderón Asociados Ingeniería, especializada en trabajos agrónomos y agrícolas.
El proyecto deberá definir las actuaciones necesarias para mejorar el enraizamiento de la hierba, optimizar el substrato y el sistema de riego, así como establecer procedimientos y materiales para corregir los problemas de drenaje, la acumulación de capa orgánica superficial, la presencia de malas hierbas y otras incidencias que persisten pese a las continuas labores de mantenimiento de la Fundación de Deportes.
Desde el Concello subrayan que se trata de una apuesta firme por resolver una problemática histórica ligada a las condiciones naturales del emplazamiento, con un terreno muy húmedo que ni siquiera la última gran reforma de césped natural, ejecutada hace más de veinte años, consiguió corregir de forma definitiva.
La actuación se perfila como una intervención ambiciosa y de elevado presupuesto, que quedará concretado en el propio proyecto, al igual que el plazo de ejecución. En función de estos parámetros, el Concello decidirá la fórmula para afrontar la inversión, mientras que la Fundación de Deportes deberá coordinar con los clubes usuarios el momento más oportuno para las obras.
Mientras se redacta el proyecto, la Fundación de Deportes mantendrá e incluso intensificará las labores de conservación del césped. De hecho, está previsto realizar —si la meteorología lo permite— una nueva operación de picado y arenado del terreno de juego, con un coste aproximado de 8.000 euros. En lo que va de 2025, ya se han ejecutado dos picados y un escarificado a través de la Deputación, así como dos intervenciones extraordinarias con una inversión de 16.000 euros a cargo de la Fundación.
