El Cortegada luce el carácter ganador (70-64)

El Mariscos Antón Cortegada se agarró a su pista, a su carácter y a un último minuto perfecto para tumbar al Romakuruma Mataró en un partido de muchos cambios de guion que acabó cayendo del lado vilagarciano. Las de Manu Santos, muy serias en los instantes decisivos, suman así un triunfo de prestigio.

Con una defensa intensa y un ritmo alto en ataque, las locales se dispararon pronto en el marcador (17-7), con Gara Jorge omnipresente en ambos lados de la pista. Su actividad, sumada al acierto exterior, llevó el partido hasta un cómodo 30-15. El primer cuarto se cerró 21-14 y al descanso el 42-31 hablaba de un Cortegada firme, mandando y con sensaciones sólidas.

Tras la reanudación, el cuadro catalán empezó a carburar en ataque, subió líneas atrás y consiguió incomodar mucho más la circulación local. En ese tramo, el Cortegada encontró en Marta Sanmartín su sostén ofensivo. Aun así, el Mataró siguió apretando y el tercer cuarto se convirtió en un intercambio constante de golpes que terminó por estrechar el marcador hasta el 55-52.

Blanca Manivesa en una acción ofensiva. / Noe Parga

A pesar de ello, el partido entró en los últimos minutos con máxima tensión. Mataró logró ponerse por delante (59-61) y obligó al Cortegada a responder desde la línea de tiros libres. Ahí apareció la sangre fría de Cris Loureiro (62-61), y poco después Maira Horford amplió la renta hasta el 64-61 también desde el 4,60. Sin embargo, el conjunto catalán volvió a golpear con un triple de Laborda que devolvía las tablas (64-64).

Lejos de temblar, el Cortegada respondió con madurez. María Angulo asumió responsabilidades y anotó una canasta clave para el 66-64. Mataró tuvo opción de volver a engancharse con un triple que no encontró el aro, y en la siguiente acción Damaris Rodríguez atacó con decisión para firmar el 68-64 a 27 segundos del final, dejando muy tocadas a las visitantes. Ya en la recta final, de nuevo Horford, desde el tiro libre y a falta de solo dos segundos, certificó el 70-64 definitivo.

En el reparto ofensivo local brilló la aportación coral: Marta Sanmartín (13), Cris Loureiro y Lucía Carabán (12 cada una), Gara Jorge (10), además del impacto de Angulo, Horford y Damaris en los momentos calientes. Del lado catalán, Laborda (14) y Grau, López y Talaverón sostuvieron la anotación, pero no pudieron con la mejor gestión vilagarciana de los minutos decisivos.

Ficha del partido:

70-64

Cortegada - Mataró

MARISCOS ANTÓN CORTEGADA: Chris Ezumah (-), Cris Loureiro (12), Blanca Manivesa (-), Lucía Carabán (12), Gara Jorge (10) –quinteto inicial– Marta Sanmartín (13), María Angulo (9), Maira Horford (6) y Damaris Rodríguez (8).

ROMAKURUMA MATARÓ: Grau (8), López (9), Guardia (7), Laborda (14), Talaverón (7) –quinteto inicial– Arias (7), Muñoz (4), Roig (-), Casadevall (6), y Pey (2).

PARCIALES POR CUARTOS: 21-14; 21-17 (42-31); 13-21 (55-52); 15-12 (70-64).