Fútbol | 3ª RFEF
El Céltiga, con lo puesto para recibir al Barbadás
Las bajas marcan la lista de los de A Illa | El Cambados tiene su reválida en el Villalbés
Tras una semana de parón, la 3ª RFEF vuelve por anticipado esta misma tarde. El Céltiga y el Cambados jugarán hoy como locales a las 16.30 horas ante Barbadás y Villalbés, respectivamente.
En el caso de los de A Illa, la derrota en Cangas ha salido cara en cuanto a bajas y sanciones. A los de Luis Carro les toca reinventarse a consecuencia de lesiones por golpes y molestias que obligarán a tirar del juvenil para completar la convocatoria.
«Jugamos en casa y necesitamos ganar. El Barbadás está en zona de descenso y ganar sería abrir aún más brecha. Tienen más calidad de lo que dice su clasificación», apunta Carro.
Tampoco lo ve nada fácil Pénjamo. El entrenador del Juventud de Cambados es consciente de que el Villalbés «tiene jugadores experimentados y es un rival muy sólido. Será un partido de muchos duelos y vamos a tener que tratar de ganarlos».
En Preferente, el Umia también jugará esta tarde en horario matinal en el campo de A Bouza (12.00 horas) ante los vecinos del Portonovo.
