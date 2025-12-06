Balonmano | División de Plata Femenina
El Asmubal testará su línea al alza en Madrid ante el Sanse
Juan Costas apela a lucir el mejor nivel defensivo
El Inelsa Solar viaja a Madrid para medirse esta tarde en San Sebastián de los Reyes al Sanse (18.00 horas). Un choque que, dado la mejora de las suyas, marcó en rojo Juan Costas para testar el equipo sobre nuevos objetivos en liga. El Asmubal Inelsa Solar, octavo con 9 puntos, tendrá enfrente al quinto clasificado.
Un Sanse que se hace fuerte en casa, donde únicamente cedió una de sus tres derrotas, y por la mínima. Su fuerte es el poderío anotador, no en vano es el tercer equipo máximo realizador de la liga prome’diando 30 goles por partido. Una anotación que reparte mucho entre todo el plantel, y donde su máxima realizadora, la extremo izquierda Angélica Benaches, ocupa la vigésima posición en el ranking de goleadoras. Algo que en parte, más hace impredecible a un equipo que procura resolver en acciones rápidas. Atrás, suele posicionarse en un 6-0 bien cerrado para facilitar los apoyos.
Se anuncia pues que el Inelsa Solar, si quiere tiene tener chance esta tarde en Madrid, deberá lucir su mejor 6-0 defensivo, y ser muy disciplinadas en ataque para no ofrecer lagunas momentáneas que les lastre pelear el partido.
Los aficionados podrán seguir el encuentro a través del streaming que ofrecer la web de la Federación, y que están obligados a servir todos los equipos como locales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- El ministerio niega la entrada a puerto al buque arrastrero «Novaya Zemlya»
- La Clínica Pintado se despide tras 70 años dando a luz a miles de vigueses
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Calamar, pota, potón: ¿Quién pesca el qué, dónde y en qué condiciones?
- «A los niños ya no se le caen los dientes»
- Una odontóloga venezolana y su marido ingeniero hacen cola en el comedor social de Vigo al no poder convalidar sus títulos
- La rotura de un colector obliga a cerrar de forma urgente una calle del centro de Vigo durante 15 días