El Sigaltec busca en León la consolidación de su reacción

Caja Rural de León y Sigaltec Vilagarcía se verán las caras esta tarde (20.30 horas) en un duelo adelantado al resto de la jornada y en el que los visitantes buscan ratificar las buenas sensaciones que dejaron en el duelo ante el Xiria Carballo, al que derrotaron en Fontecarmoa cuando ejercía como líder de la categoría. El equipo de Luis Gabín se va a encontrar con un rival que tan solo le aventaja en una victoria y que llegará al encuentro con ganas de resarcirse de la derrota sufrida ante el Traumacor Culleredo.

Los leoneses son un equipo muy solvente cuando actúan colmo locales. En el Pabellón de San Esteban han disputado un total de cuatro encuentros que se han saldado con otras tantas victorias, superando incluso a algunos de los favoritos de la categoría, como es el caso del Marín Peixe Galego, al que vencieron por 96-84. Al igual que el Sigaltec, los leoneses tienen una importancia carencia de centímetros en la zona, lo que les obliga a un gran esfuerzo físico para tratar de dominar el rebote, algo que han ejecutado a la perfección como locales.

El equipo leonés cuenta con buenos tiradores, pero en esa faceta destaca, sobre todos los demás, Álvaro González, que acumula una media de 18 puntos por partido, con un porcentaje de acierto en tiros de campo de más del 53%. González también destaca en la faceta reboteadora, con una media de 12,9 por partido.

Otro de los jugadores a seguir del León es Miguel Domínguez, que acumula una media de 14,8 puntos por partido, un porcentaje de acierto del 34,3% en tiros de campo y 7,4 rebotes por encuentro. El tercer jugador al que deben frenar los vilagarcianos para intentar sacar algo positivo del pabellón de San Esteban es Yago Iglesias, con 14,9 puntos por partido y un porcentaje de acierto en tiros de dos del 65,5%.

Por su parte, los vilagarcianos llegan al partido pletóricos de moral tras tumbar al Xiria Carballo, pero con una asignatura pendiente, la de vencer lejos de Fontecarmoa., Los de Luis Gabín todavía no saben lo que es sumar el triunfo cuando actúan como visitantes, aunque se acercaron en el último encuentro como visitantes, cuando cayeron derrotados ante el Ineltron Santo Domingo Betanzos por 73-68.