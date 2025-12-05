El Fontecarmoa, tercer mejor equipo de la liga

El Xadrez Fontecarmoa ha clausurado la temporada de ajedrez como el tercer mejor equipo de Galicia. Así se le reconoció en la Gala de la Federación de este deporte, una distinción en la que solo le superaron el campeón de liga, el Xadrez Ourense, y el Círculo Ferrolano. Este reconocimiento de la Federación viene a unirse al título de campeón gallego en la modalidad Relámpago y el subcampeonato en Rápidas, lo que para el club supone una gran temporada.

El trofeo fue entregado de manos de Gaspar Pérez presidente de la Federación Galega y recogido por el grupo de los más jóvenes integrantes de la escuadra arousana, Andrés Varela, Andrea Dorado, Paula Suárez y Luca Rey, que junto con el resto del plantel de maestros y veteranos, intentarán repetir triunfos en la próxima temporada que comenzará en el mes de enero.

El primer equipo del Fontecarmoa ya se proclamó campeón gallego en las temporadas 2014 y 2023, militando en la Primera División Nacional, donde llegó a clasificarse en el puesto 11º de toda España.

En la próxima temporada, el club prepara el mayor esquema de equipos de su historia y del ajedrez gallego, con 16 equipos, a los que hay que sumar los que se conformen con los jugadores de base cuando comience la Cuarta División.