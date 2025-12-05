Cambados espera más de 800 corredores en su San Silvestre solidaria

La inscripción para la X edición de la San Silvestre solidaria de Cambados ya se encuentra abierta. El objetivo de la organización, en la que se integran el Club de Atletismo Cambados y el Concello, es alcanzar la cifra de participantes del pasado año, donde se rozaron los 800 corredores. La prueba estará dividida en cuatro modalidades y distancias. Para los pequeños de 0 a 7 años se habilitará un circuito de 100 metros, para los de 8 a 10 de 400, para los de 10 a 13 de 800 y, a partir de los 14, serán cuatro kilómetros los que deberán recorrer. El circuito será el mismo que la pasada edición, con salida en la plaza de Fefiñáns y rodear el pazo de Torrado, un recorrido circular de 400 metros al que se deberán dar varias vueltas según la categoría.

Desde la organización hacían ayer hincapié en la vertiente solidaria de la prueba, animando a los participantes a aportar todo tipo de enseres para las personas con mayores dificultades, sea comida no perecedera o cualquier otro material.

También resaltaban el carácter lúdico de la competición, algo que se destacará en los premios que se van a repartir al final de la prueba que se disputa el día 31 de diciembre. No en vano, se entregarán vales compra en el comercio local a los mejores disfraces que participen en la prueba. Noelia Gómez, edil de Deportes, destaca que la prueba «tiene un carácter lúdico, es una forma divertida de despedir el año y darle la bienvenida al nuevo», agradeciendo la implicación de las empresas colaboradoras.