Un clásico con el liderato como aditivo

El Vero Boquete se viste de partido grande. Este domingo (18.00 horas) se vivirá uno de los duelos más atractivos de la temporada: el líder, la SD Compostela, recibe al Arosa, segundo clasificado, separados únicamente por tres puntos y con la sensación compartida de estar ante un choque con aroma de categoría superior.

El Compostela llega a la jornada 13 instalado en lo más alto de la tabla con 26 puntos, fruto de 7 victorias y 5 empates y, sobre todo, sin conocer todavía la derrota. Ha marcado 22 goles y solo ha encajado 11, números que lo convierten en uno de los bloques más equilibrados del grupo: anota aproximadamente un gol cada 49 minutos de juego y recibe uno cada 98.

El equipo de Secho ha construido su liderato a partir de una enorme solidez y una racha prolongada: ha sido capaz de encadenar, de inicio, doce jornadas seguidas puntuando, con triunfos de prestigio ante rivales de la zona alta como el Lugo B (3-2) o el Alondras a domicilio (0-2), y un último tramo de liga en el que ha combinado empates fuera (Villalbés y Arteixo) con victorias en casa ante el Noia.

En el Vero Boquete, además, el Compostela se siente especialmente cómodo. En lo que va de curso presenta un balance de 5 victorias y 1 empate como local, con 12 goles a favor y solo 5 en contra, un auténtico fortín en el que se ha hecho fuerte jornada a jornada.

Una cuestión que también marca la trayectoria de los blanquiazules es que han sido capaces de resolver a su favor más de un partido en el descuento, sumando así puntos que tienen mucho que ver en la privilegiada posición que ocupan.

Los vilagarcianos están en trayectoria al alza. / Iñaki Abella

Ante esta trayectoria, el Arosa también maneja sólidos argumentos para tratar de arrebatarle el liderato en base a los tres puntos que le separan. El conjunto de A Lomba llega a Santiago como segundo clasificado, con 23 puntos (6 victorias, 5 empates y 1 derrota), y presume del mejor ataque del grupo: 24 tantos a favor, una media de dos por encuentro, y solo 14 en contra.

Su único borrón liguero hasta la fecha fue la derrota en el campo del Racing Villalbés (3-1). Desde entonces, el Arosa ha encadenado una racha de seis partidos consecutivos sin perder, en la que ha mezclado goleadas en A Lomba —como el 5-2 al Noia o el reciente 2-0 al Estradense— con resultados de mucho oficio a domicilio (empates en Arteixo y Somozas, victoria en Viveiro).

El comportamiento fuera de casa explica buena parte de su situación en la tabla: los vilagarcianos han sumado 2 triunfos, 3 empates y solo 1 derrota como visitantes, con 9 goles a favor y 8 en contra. Un perfil de equipo incómodo, que no se descompone lejos de A Lomba.

El duelo del domingo se puede leer también como un choque de estilos y fortalezas: la mejor defensa del grupo —la del Compostela, con 11 goles encajados— frente al ataque más productivo del campeonato, el del Arosa, con 24 tantos.

Los compostelanos han cimentado su fiabilidad en un bloque muy junto, en el control de los partidos y en la jerarquía de su línea defensiva, que concede muy poco en el área propia. El Arosa, por su parte, ha encontrado en su frente ofensivo un arma constante.