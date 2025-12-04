Buen colofón para el Fontecarmoa

El Auditorio de Vilagarcía acogió la edición número 27 del Open McDonald´s de ajedrez, una cita que reunió a 220 jugadores de diferentes categorias con el Club Xadrez Fontecarmoa como anfitrión. Un evento que fue también la decimosexta y última prueba del circuito gallego de promoción.

En la categoría promesas, la de los más jóvenes, el pontevedrés Martín Lema se llevó el triunfo. Le acompañaron en el podio el coruñés Nuno Moro y el compostelano Sergio Martínez. Entre los jugadores locales sobresalieron Liam Puceiro y Asier Cores, cuarto y quinto clasificados, respectivamente, mientras que Sabela Cores fue sexta y campeona femenina.

En benjamín, el triunfo fue para Yago Brea (Xadrez Mos). El mejor representante vilagarciano fue Óliver Moure, quinto en la general, lo que permitió sumar una de las cuatro medallas de su club en el torneo. Javier Lema (Escola Xadrez Pontevedra) coronó en categoría alevín con Luis Roo como el mejor jugador entre los anfitriones y quedándose a la puerta de los metales en una categoría con mucho nivel competitivo.

Entre los infantiles, el protagonismo fue para Mateo Pérez, del Lucena vigués. El mejor jugador local fue Álvaro Marful que concluyó en una meritoria séptima plaza.

El Open Senior tuvo sabor de alta competición con la victoria del Maestro Fide Xulio del Prado, que completó el torneo invicto. La segunda posición fue para Manuel Cernadas (Marquiño de A Pobra) y la tercera para Óscar Fernández (Xadrez Mos). El primer representante vilagarciano fue Luca Rey, que rubricó una gran actuación con la cuarta plaza absoluta.

En el balance local, el Club Xadrez Fontecarmoa volvió a demostrar el buen momento de su cantera con cuatro medallas repartidas entre las distintas categorías de base. Con este XVII Open McDonald’s, la Federación Galega da por concluido el XVIII Circuito Gallego Promoción.