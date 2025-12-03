El Ribadumia asalta la primera plaza en medio de una gran racha

El Ribadumia ha asaltado el loderato del grupo 5 de Primera Autonómica tras lograr su undécima victoria en 13 jornadas a costa del Campo Lameiro (2-0). Con estos tres puntos, el equipo dirigido por Fran Blanco se ha aprovechado del empate del Marín para empatarle a 35 puntos y arrebatarle el liderato por coeficiente goleador.

Una escalada que desvela méritos como el de mantenerse invicto desde que arrancó la competición. Esas 11 victorias y 2 empates van acompañados además de unos números de cara a portería que son más que significativos. Los aurinegros han marcado 35 goles en esos 13 encuentros, pero lo que más llama la atención es que solo han encajado 4 hasta la fecha. Y es que hasta en nueve ocasiones han dejado su portería a cero.

El segundo equipo saliniense en la tabla es el San Martín, ahora quinto tras empatar en Caldas. El Cordeiro, tras cinco jornadas sin ganar, es ahora séptimo. Ya en la zona baja, el Amanecer ha conseguido oxígeno tras su victoria ante el Abanqueiro en su segunda alegría del curso. El Unión Dena, con solo 7 puntos, sigue sin reconducir su línea a la baja.