Balonmano | 1ª Autonómica
El Rasoeiro sale del maleficio y logra su primera victoria del curso (25-24)
Nueve jornadas han tenido que esperar O Grove Paraíso Rasoeiro para conseguir su primer punto en liga. Y lo hizo ante un Lavadores que llegaba en midad de tabla.
Un entonado Aarón González materializó cinco dianas en el arranque (8-3). Así les tocó a los vigueses remar para engancharse al partido, empatar y mismo irse con ventaja de uno al descanso (12-13)
Ya en el final, a partir de un 25-24, llegó el protagonismo para las defensas. Clave para la victoria resultó la aportación de Kike en porteria y la efectivad de Yago desde los siete metros.
Por su parte, en Segunda Autonómica, en el duelo arousano, derrota del Arousa ante el líder Sanxenxo (36-28) pudiendo resistir sólo los primeros 20 minutos. Mientras, en Coirón, cumplió el Asmubal ganando al Alca coruñés (31-24).
Ficha del partido:
25-24
Rasoeiro - Lavadores
RASOEIRO: Kike y Meis; Gondar (1), Baris (2), López (1), Feijóó, Sergio (5), Xabier, Rodrigo (1), Mateo (2), Lores (1), Blanco, Domínguez, Arón (6), Yago (6) y Padín.
LAVADORES: Ibrahim, Mikel (3), Pablo (7), Wilfredo (3), Alejando (5), Xian, Fojo, Seif, Sánchez (2), Gabriel (3), Es-cariz, Aitor (1), Crespo y Elortondo.
MARCADOR CADA 15 MINUTOS: 6-3;_12-13;_19-17; 25-24.
