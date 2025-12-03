Os Ingleses sufre, reacciona y gana para mantener el liderato

Os Ingleses defendió su fortaleza de Fontecarmoa en un día gris y de barro para firmar su octava victoria consecutiva ante Vigo (23-9) y mantenerse como sólido líder invicto de la Liga Gallega Sénior.Además, los vilagarcianos acompañaron el triunfo con el punto bonus ofensivo, cumpliendo el doble objetivo.

Sobre un césped blando y resbaladizo, tocó un partido de continuos resbalones y balones al suelo que obligó a un esfuerzo extra de concentración. La falta de juego a la mano dirigió el curso del juego al trabajo de delantera y ahí fue donde fraguó Os Ingleses sus primeras ventajas con una melé firme, una touche segura y control del partido. Al descanso, el marcador reflejaba ese control (8-3) y el mando local en las fases estáticas.

Tras la reanudación, Vigo dio un paso al frente y aprovechó varios golpes de castigo para estrechar el resultado e incluso darle la vuelta por momentos, explotando los errores y las indisciplinas locales. Pero fue entonces, en los últimos 25-30 minutos, cuando Os Ingleses dio un paso al frente de nuevo para recuperar el mando del juego, encadenar posesiones largas, encerrar a su rival y acabar encontrando el ensayo que cerraba el duelo con punto bonus ofensivo.

El entrenador, David Lema, subrayó la relevancia de ese quinto punto en la clasificación: «Primero de todo, la victoria y encima el punto bonus, que es algo que siempre, cuando tenemos oportunidad, queremos buscar». El técnico explicó además la apuesta decidida por el ataque en el tramo final: «Renunciamos a ampliar el marcador con alguna patada a palos por algún golpe de castigo, por buscar ese ensayo más, pero al final insistimos y se consiguió».

Lema puso en valor el esfuerzo del bloque en un choque duro, con bajas y golpes físicos, incluida la lesión de Gambita nada más empezar: «La gente no deja de creer, no deja de confiar en sus compañeros y en la idea de juego, y en base a eso estamos donde estamos ahora mismo», señaló, recordando que el objetivo del vestuario sigue siendo sumar «de cinco en cinco» siempre que el partido lo permita.

Con este triunfo con bonus, Os Ingleses se mantiene al frente de la tabla y encara ahora un pequeño parón competitivo: dispone de 15 días hasta el cruce frente a Fendetestas, después llegará la jornada de descanso y, a la vuelta de Navidad, el calendario le depara el ansiado pulso ante CRAT, el otro equipo invicto, en un duelo llamado a marcar la lucha por el liderato.