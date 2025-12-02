Baloncesto | Liga Femenina-2
Manu Santos: «Jugamos con más voluntad que cerebro»
Tras la derrota frente al Arxil, el técnico del Mariscos Antón Cortegada señala la precipitación y los errores como las causas principales de un encuentro en el que el Cortegada no logró imponer su juego
Malas sensaciones dejó la derrota en Pontevedra (77-60) ante el Arxil para el Mariscos Antón Cortegada. Manu Santos reconocía que «empezamos el partido un punto por debajo en cuanto a dureza y en cuanto a energía. También con mucha precipitación en ataque y muchísimas pérdidas».
Esa dinámica de errores se mantuvo prácticamente durante todo el encuentro. Apunta el técnico que «alternábamos una acción buena con cuatro malas y eso nos costaba puntos en contra. Ya una vez que nos vimos 10 abajo, tuvimos más corazón que cabeza. Jugamos con más voluntad que cerebro». En la misma línea, Santos no pasa por alto que «Arxil lo hizo muy bien, también tuvo acierto en momentos puntuales. Y nos fuimos abajo sin darnos cuenta de lo que teníamos que hacer cometiendo errores de bulto».
Santos ya prefiere poner el foco en la visita del sábado del Mataró: «es un rival de mucho nivel, mucho ritmo y muy sólido. Tenemos que recuperar la consistencia».
