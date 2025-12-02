El Inelsa Solar encadena cuatro victorias seguidas a costa del Pérdoma (35-27)

Confirma su mejoría el Inelsa Solar con una cuarta victoria consecutiva, con la reafirma su octava plaza colocándose ahora a un punto de Romade y Gijón. Partido académico, disciplinado y sobrio de las meañesas ante un Pérdoma que, aún colista, peleó el choque durante 40 minutos.

El partido comenzó con juego trepidante con posesiones cortas y ataques en primera oleada. La efectiva pareja argentina con Agustina Ballada y Sofía Arangio, fueron en las mas incisivas en ataque en esos minutos, ante un 6-0 tinerfeño muy cerrado y flotando siempre a la lateral izquierda meañesa que empezó siendo Arangio. Pero atrás, durante el primer cuarto de hora, el 6-0 defensivo no cerraba bien a la pivot canaria, la jugadora que más daño hacía. Para cuando el 6-0 meañés se ajustó para cerrar mejor, se desajustó su ataque, en casos con precipitaciones y en otras topándose con la guardameta canaria,

Todo ello propició una primera parte igualada, con sucesivos empates y ventajas locales por la mínima, y mismo un 8-9 para el cuadro visitante con gol de la pivot tinerfeña. Fue en el minuto 20 cuando, con un 11-11, tres dianas consecutivas de las verdinegras Domínguez, Ballada y Miniño abrieron brecha de 3 (14-11), para, a la postre bloquearse en el ataque y irse con ventaja mínima al descanso (15-14).

En la segunda parte, Juan Costas tiró de Laura Miniño que había reservado en la primera parte (excepto paras los siete metros). Y, atrás, ordenó una defensa algo más adelantada, con Vanesa Domínguez saliendo del pivote a cortocircuitar la circulación tinerferña. Ello dio logró ralentizar más al juego visitante, que se tornó más dubitativo, mientras arriba Laura Miniño emergía para decidir. De partida, en el electrónico, se produjo un primer tirón verdinegro con un 18-14, al que las canarias pudieron contestar poniéndose a uno en el minuto 36 (19-18). De seguido, llegó el segundo y defi-nitivo arreón: un parcial de 6-1 para el Inelsa Solar que ponía el 25-19 en el electrónico y que enca-rrilaba el choque.

Manteniendo ventajas cómodas, Juan Costas pudo repartir aún más minutos entre todo el plantel, alcanzando su máxima renta con el 35-27 final. En el horizonte, ahora, su visita a Madrid para medirse al Sanse, partido que el técnico marcó el rojo para poder dar ese salto de calidad y fijarse otros objetivos en liga.

Ficha del partido:

35-27

Inelsa Solar - Perdoma

INELSA SOLAR: Ríos y Uxía; Sineiro (2), Arangio (7), Sabela (2), Currás (4), Nicole, Ballada (3), Vera (1), Domínguez (4), Miniño (9), Romero, Luna (1), Muñiz, Vanesa y Shaila (2).

PERDOMA: Trujillo y Adriana; Candelaria (5), Oliveira (2), Haridian, Armas (7), Elvira (8), Ayatima, Lemine, Danie-la (1), Aroa (1), Collins (2) y Sabrina (1).

RESULTADO CADA 15 MINUTOS: 8-7; 15-14;_26-20;_35-27.