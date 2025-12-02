Luis Gabín celebra el triunfo del Sigaltec: "Somos capaces de ganar partidos feos y eso da opciones"

La cuarta victoria del curso para el Sigaltec, la lograda a costa del liderato del Calvo Xiria de Carballo, ha dejado un poso de fortín en el Sara Gómez. Allí ha comparecido cinco veces en lo que va de curso el equipo de Luis Gabín logrando el 80% de triunfos.

Pocos podían apostar por una victoria local en la tarde del pasado sábado, pero el Sigaltec volvió a completar otro ejercicio de fe que obtuvo recompensa con el 63-59 final. Luis Gabín, en su valoración de lo que fue el duelo, reconocía que «No fue un buen partido en cuanto a juego, mucho desacierto y mucha pérdida, pero era el tipo de partido que teníamos que tener para tener opciones. Habíamos hablado de tener ese partido de locura para no jugar un partido tan por el guion y con un juego más controlado, porque en ese contexto nuestras opciones bajarían mucho».

Tuvieron los vilagarcianos que superarse a momentos complicados con desventajas por encima de la decena durante la primera parte. «En la primera parte no fuimos capaces de sacarlo de ritmo de partido, ni con la zona. A partir de vernos más de 10 abajo y nos metimos en partido a base de acierto y tiros que fueron entrando. En la segunda parte ellos más desordenados y nos permitió correr, eso nos hace estar más cómodos. En los momentos decisivos apareció Castaño con canastas muy importantes», añade el técnico del Sigaltec.

Óscar Castaño fue el mejor jugador de los vilagarcianos ante los de Carballo. / Iñaki Abella

Tampoco tiene ninguna duda Gabín sobre el importante refuerzo anímico que supone esta victoria contra pronóstico: «Tenemos que aprovecharnos de esa victoria. Nos refuerza haberle ganado al líder, pero sabemos que en ataque no fue de nuestros mejores partidos. Nos refuerza el saber que somos capaces de ganar partidos feos y eso te da opciones de acabar sumando las victorias que necesitas».

Con todo ello, y fiel a la prudencia, Luis Gabín subraya que «ahora tenemos un comodín que es una victoria que casi nadie va a tener. Nos da un poco de tranquilidad, pero nuestra realidad es que no vamos a tener ninguna victoria fácil en lo que nos queda».