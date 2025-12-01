O Muíño monopoliza la Gala do Deporte de Ribadumia

El club de piragüismo Náutico O Muíño monopolizó en la noche del sábado la Gala do Deporte de Ribadumia, acaparando la mayor parte de los premios que había en disputa. De los 14 premios, el club de piragüismo se llevó siete de ellos, entre ellos, el de mejor club de 2025.

Entre los premios más destacados destaca el de los mejores deportistas ribadumienses, galardón que recayó en Celestino Iglesias, de Desguaces Tino Racing en el apartado masculino y Alba Vázquez Lafuente, de O Muíño, en el femenino. Los deportistas no ribadumienses reconocidos fueron los dos del O Muíño, Adrián Sieiro en el apartado masculino y Silvia Gago en el femenino.

La gala también reconoció como mejor técnico a Francisco Javier García ( O Muíño) y entregó a Leonardo Martínez el Mérito Deportivo. En arraigo ribadumiense, el premio fue para Alejandro Pintos, del Xuventude de Sisán y en Promesas, los elegidos por el jurado fueron Aarón Fernández (Desgüaces Tino Rácing) y Sara Outeda (Judo Club Galicia.