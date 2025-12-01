El Arosa muestra toda su contundencia

El Arosa puso ayer fin a una mala racha de resultados venciendo con contundencia a uno de sus rivales por la zona media de la tabla, el Bansander. Los arlequinados golearon (4-1) y dominaron de principio a fin el encuentro. De hecho, apenas habían pasado diez minutos de juego cuando el Manuel Jiménez celebraba el primer tanto, anotado por Yeray. A la media hora de juego era Pablo Martínez el que anotaba el segundo.

El Bansander reaccionó y redujo distancia de penalti en el inicio de la segunda mitad, pero David Sánchez y Yago Domínguez acabaron certificando la victoria local.