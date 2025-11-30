Fútbol | Preferente
El Villalonga busca la segunda victoria de la era Roberto Lázaro
El Umia viaja a la casa del líder buscando oxígeno en su lucha por salvarse
Mientras la tercera RFEF descansa, el fútbol continúa en la Preferente donde los dos representantes de la comarca de O Salnés afrontan duelos muy complicados. Quizás el que más fácil lo tiene sobre el papel es el Vilallonga, que afrontará en Ourense (17.00 horas), ante el Cented Academy, el segundo encuentro de la era Roberto Lázaro. El objetivo con el que parten los celestes es con conseguir la segunda victoria consecutiva ante un rival que se encuentra muy cerca en la tabla clasificatoria del Villalonga. Los ourensanos arrastran una mala racha de resultados después de solo haber conseguido una victoria en los últimos seis encuentros. En esos resultados ha tenido mucha influencia que los ourensanos son, junto con el Sporting Celanova, el equipo al que más le cuesta marcar y crear ocasiones ante la portería contraria, con tan solo trece tantos en su casillero.
Por su parte, el Umia tiene un difícil compromiso en el campo de O Carballo de Atios, donde se va a enfrentar al líder de la categoría. Los de Ribadumia necesitan puntuar para coger un poco de aire al encontrarse en una situación muy complicada, colistas a seis puntos de la salvación.
Enfrente van a tener un equipo que destaca, sobre todo, por su capacidad defensiva. El Atios solo ha encajado seis tantos en lo que va de campaña y tan solo ha perdido un encuentro ante el Tyde lejos de O Carballo. En casa solo ha cedido un empate.
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Rafael lleva tres años viviendo con sus tres perras en un barco en el Náutico de Vigo
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Alarma entre familias de Pontevedra ante el supuesto intento de «secuestro» de un menor en plena calle
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros