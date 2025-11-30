Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Preferente

El Villalonga busca la segunda victoria de la era Roberto Lázaro

El Umia viaja a la casa del líder buscando oxígeno en su lucha por salvarse

Maykel, del Villalonga, trata de golpear el balón en un partido.

Maykel, del Villalonga, trata de golpear el balón en un partido. / Iñaki Abella

R. A.

O Salnés

Mientras la tercera RFEF descansa, el fútbol continúa en la Preferente donde los dos representantes de la comarca de O Salnés afrontan duelos muy complicados. Quizás el que más fácil lo tiene sobre el papel es el Vilallonga, que afrontará en Ourense (17.00 horas), ante el Cented Academy, el segundo encuentro de la era Roberto Lázaro. El objetivo con el que parten los celestes es con conseguir la segunda victoria consecutiva ante un rival que se encuentra muy cerca en la tabla clasificatoria del Villalonga. Los ourensanos arrastran una mala racha de resultados después de solo haber conseguido una victoria en los últimos seis encuentros. En esos resultados ha tenido mucha influencia que los ourensanos son, junto con el Sporting Celanova, el equipo al que más le cuesta marcar y crear ocasiones ante la portería contraria, con tan solo trece tantos en su casillero.

Por su parte, el Umia tiene un difícil compromiso en el campo de O Carballo de Atios, donde se va a enfrentar al líder de la categoría. Los de Ribadumia necesitan puntuar para coger un poco de aire al encontrarse en una situación muy complicada, colistas a seis puntos de la salvación.

Enfrente van a tener un equipo que destaca, sobre todo, por su capacidad defensiva. El Atios solo ha encajado seis tantos en lo que va de campaña y tan solo ha perdido un encuentro ante el Tyde lejos de O Carballo. En casa solo ha cedido un empate.

TEMAS

