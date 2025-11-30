Baloncesto | Tercera FEB
El Sigaltec funde los plomos del líder en el último cuarto
Los vilagarcianos fueron de menos a más en un partido en el que se acabaron llevando la victoria | Óscar Castaño fue el mejor del partido
A. G.
El Sigaltec sorprendió ayer al líder en un encuentro excelso, en el que fue de menos a más y, enganchado al acierto de Óscar Castaño , fue capaz de evitar que los de Carballo se fuesen en el marcador y golpear en el último cuarto para llevarse un gran triunfo.
El primer cuarto fue igualado en el inicio, con un Sigaltec que trataba de plantar cara al poderoso Xiria. Lo consiguió en el marcador aunque con muchos problemas para parar el juego exterior de los de Carballo, donde brillaba Snyers. Sin embargo, a falta de dos minutos, los visitantes consiguieron abrir brecha con un parcial de 0-8 que llevó la ventaja hasta los diez puntos.
En el inicio del segundo cuarto, el encuentro siguió por los mismos derroteros, con un Xiria que no daba opciones a su rival y afianzaba su ventaja, llevándola más allá de los 10 puntos, obligando a Luis Gabín a pedir un tiempo muerto para frenar la sangría. Fue en ese momento cuando el Sigaltec pareció despertar con un triple de Kovac. Los vilagarcianos llegaron a situarse a tan solo tres puntos (31-34), fajándose especialmente en defensa, donde el Xiria encontraba muchos problemas para encontrar una posición cómoda de tiro.
El tercer cuarto arrancó con el Sigaltec poniéndose por delante gracias a un tiro de Bello (35-34). Fue una ventaja efímera, pero sirvió para que al Xiria le entrasen las dudas. El encuentro volvió a igualarse, con un Sigaltec muy bien aplicado en tareas defensivas que se resistía a dejar escapar el encuentro. El Xiria se mantenía por delante gracias a los tiros libres. El Sigaltec vio su oportunidad y se lanzó a por ella ante un Xiria al que se le agotaba la gasolina. Castaño volvió a poner por delante al Sigaltec (59-57) en el inicio de un parcial de 6-0 que, a falta de dos minutos, acercaba la victoria. Tocaba resistir y el Sigaltec lo hizo con un gran esfuerzo defensivo para sumar una victoria de muchos kilates.
Ficha Técnica:
63-59
Sigaltec - Xiria Carballo
SIGALTEC: Mateo Bello (9), Raúl Santórum (0), Óscar Castaño (18), Pablo Fernández (11), Adrián Kovac (8) ---quinteto inicial--- Jorge Rodríguez (5), Pedro Sabugueiro (0), Carlos Caamaño (4), Miguel Gil (8), Álvaro Rodríguez (0).
XIRIA CARBALLO: Sergio Yubero (0), Darnell Snyers (10), Pedro Carvalhal (4), Santi Martínez (9), Curtis Larousse (6) ---quinteto inicial--- Carlos Varela (11), Álex Iglesias (8), Nacho Luaces (0), Rubén Rey (11), Lorenzo Sánchez (0)..
PARCIALES: 15-25; 32-34 (17-9); 51-53 (19-19); 63-59 (19-19); 63-59 (12-6)
ÁRBITROS: Nikita Ergin e Iván Escáriz. Señalaron 24 faltas personales a los locales y 19 a los visitantes. Excluido Marcos Bello.
