Denis Incutti e itziar Manso vencen en la media maratón de Vilagarcía

Las calles de Vilagarcía decidieron hoy los nombres de los mejores atletas del Campeonato Galego de Medio Maratón. Ese honor le correspondió a Denis Incutti Tellado, del Club Deportivo Delikia, e Itziar Manso Heras, del Ourense Atletismo, que fueron los grandes animadores de la carrera. El primero completó el recorrido con un tiempo de 1:07:51, mientras la segunda cruzaba la línea de llegada tras completar la prueba en 1:21:08. Todo ello desafiando al intenso frío que se registraba en Vilagarcía a primer ahora de la mañana, aunque eso no impidió que más de 800 corredores se lanzasen a completar los 21.060 metros muy llanos de la prueba.

La carrera más disputada fue la masculina donde, prácticamente desde el inicio, se formó una grupeta de una docena de corredores. Esta se mantuvo hasta un par de kilómetros antes del último paso por la línea de llegada, momento en el que Incutti y Bouchaib Nasr, del Club Deportivo Arzúa, comenzaron a abrir distancia con el grupo. Ambos se fueron en solitario hasta que Incutti lanzó un fuerte ataque al que no pudo responder su contrincante, lo que le permitió llegar en solitario a la línea de llegada. La segunda posición fue para el atleta del Club Deportivo Arzúa, que llegó a la línea de meta con un tiempo de 1:08:11.

La media maratón de Vilagarcía, en imágenes / Iñaki Abella

El podio masculino lo completó Hugo García, del Atletismo Portugalete, que consiguió despegarse de otros cuatro competidores para cruzar la línea de llegada con un tiempo de 1:08:40.

Por su parte, Itziar Manso no dio ningún tipo de opciones a sus rivales en la prueba femenina. La del Ourense Atletismo se puso de inicio en cabeza y pronto consiguió una ventaja muy cómoda que ninguna otra rival pudo reducir. Manso cruzaría la línea de llegada con un tiempo de 1:21:28. La segunda posición fue para Sofía Freaza, del Comesaña Sporting Club, que llegaría a la avenida da Mariña con un tiempo de 1:323:04. El podio lo completaría Sara Pita, del Sprint Atletismo León, con un tiempo de 1:2305.

En el apartado por equipos, el Atletismo Arenteiro se declaró campeón en la categoría masculina, mientras que sus compañeras se hicieron con la segunda posición por detrás del Sporting Club Comesaña.

Como anécdota destacada está la participación de hasta tres ediles del grupo de gobierno: Carlos Coira, Paola María y Álvaro Carou, que no desentonaron en un recorrido perfecto para este tipo de pruebas. Además, la organización también incluyó «liebres» para que los corredores pudiesen mejorar sus marcas.