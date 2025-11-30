Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto | LF 2

El Cortegada sucumbe al empuje y ritmo del Arxil

Las vilagarcianas siempre fueron a remolque y acabaron pagando sus errores

El Cortegada nunca se encontró cómodo en la cancha del CGTD.

El Cortegada nunca se encontró cómodo en la cancha del CGTD. / Noe Parga

R. A.

Vilagarcía

No fue un buen partido para el Mariscos Antón Cortegada el derbi disputado en el CGTD. Las de Manu Santos nunca consiguieron imponer su juego y dejaron que el Arxil, con una propuesta muy coral, impusiese su ritmo, secando a jugadoras importantes como Cristina Ezumah, además de cercenar cualquier intento de reacción visitante.

El Arxil sorprendió de inicio al Cortegada buscando velocidad y campo abierto para anotar, mientras a las visitantes le costaba encontrar su juego interior con la poderosa Ezumah. Eso provocó que las locales abriesen pronto una brecha en el marcador ante un Cortegada muy espeso de ideas, que obligó a Manu Santos a solicitar un tiempo muerto (12-5). El equipo no mejoró y siguió cometiendo los mismos errores ante un Arxil muy bien posicionado en la presión, llegando a robar varios balones cerca del aro contrario. El segundo cuarto no cambió mucho la situación, con un Arxil atrevido en el tiro exterior y un Cortegada muy flojo para defender los tiros lejanos o las penetraciones de las rivales. Tampoco en ataque las de Manu Santos estaban acertadas, ya que les costaba encontrar a Ezumah en el interior de la zona. La pívot del Cortegada también veía como le caía la tercera falta personal, lo que obligaba al técnico a reservarla. Las vilagarcianas continuaron incidiendo en los mismos errores ante un Arxil que tenía las cosas muy claras.

El Cortegada seguía sin encontrarse cómodo en el tercer cuarto y no conseguía reducir la distancia en el marcador, que siempre rondaba los 15 puntos de diferencia. El juego de las vilagarcianas no mejoró y, en el último cuarto, el Arxil volvió a apretar el acelerador ante un Cortegada rendido.

Ficha Técnica:

77-60

Arxil - Mariscos Antón Cortegada

ARXIL: María González (7), Ana Faussurier (10), Marta Maestro (7), Lucía Flores (16), Nathanael Lemongang (15) ---quinteto inicial--- Mariña Vázquez (0), Kelly Chasse (14), Cris Díaz (6), Marga Moreira (2).

CORTEGADA: Christabel Ezumah (10), Cris Loureiro (11), Blanca Manivesa (15), Damaris Rodríguez (6), Gara Jorge (7) --- quinteto inicial --- Marta Sanmartín (2), María Angulo (4), Lucía Carabán (3), Maira Horford (2).

PARCIALES: 23-15; 45-32 (22-17); 55-43 (11-10); 77-60 (22-17).

ÁRBITROS: López y Álvarez. Señalaron 20 faltas personales a las locales y 22 a las visitantes. Excluidas Nathanael Lemongang y María Angulo.

TEMAS

