Dos viajes contrapuestos se miden en el CGTD

El Arxil de Pontevedra y el Mariscos Antón Cortegada de Vilagarcía cruzarán esta tarde en el pabellón del Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) sus caminos en un duelo marcado por su situación contrapuesta en la tabla, con las visitantes en la cuarta posición de la clasificación, con seis victorias y dos derrotas, mientras las pontevedresas son antepenúltimas con dos triunfos y seis derrotas.

Las pontevedresas han tenido un inicio de campaña muy irregular, ya que acumuló cinco encuentros de forma consecutiva sin lograr la victoria. La consiguió en la jornada seis, en un duelo a domicilio con el Manresa, aunque al encuentro con las vilagarcianas llegará tras caer derrotado en la cancha del líder.

Sus dos grandes referencias ofensivas son Marta Maestro, con una media de 10,6 puntos por encuentro y Kelly Chasse, con 9,9, mientras que su mejor baza defensiva es la pívot Carlota Faussurier, que atrapa una media de 6,7 en cada encuentro, 5,7 de ellos en balance defensivo.

Las pontevedresas esperan ir a más con el devenir de la competición y salir de los últimos puestos de la tabla en la campaña de regreso a la LF2 tras su fugaz paso por la LF Challenge.