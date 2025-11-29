Os Ingleses defiende su liderato ante el Vigo RC

El primer equipo de Os Ingleses afronta hoy ,a las 17.00 horas en Fontecarmoa, uno de los encuentros más destacados de la temporada en la Liga Galega, midiéndose al Kaleido Universidade de Vigo RC, el tercer clasificado con cuatro victorias y dos derrotas.

Los vilagarcianos llegan a esta octava jornada como líderes invictos, con siete triunfos consecutivos y un juego cada vez más sólido, tanto en defensa como en ataque. El equipo vigués, por su parte, se mantiene en la parte alta de la tabla y llega a Vilagarcía con la intención de recortar distancias y poner a prueba el gran momento de los locales.

El cuerpo técnico de Os Ingleses destaca el gran nivel competitivo que está mostrando el equipo, sustentado en una plantilla amplia y comprometida que permite rotaciones sin pérdida de rendimiento. El objetivo «es mantener la intensidad, el ritmo y la confianza que han caracterizado al grupo durante el inicio de la temporada». Los vilagarcianos aventajan al CRAT Coruña en la clasificación, equipo que ha jugado un encuentro menos.