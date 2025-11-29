Barco dragón por el Ulla para luchar contra el cáncer

El Náutico de Pontecesures y la Asociación Galega de Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica y otras Patologías Vasculares Periféricas (AGL) organizan mañana la que será la I edición de la Ruta Fluvial Dragon Boat por el río Ulla, una iniciativa pionera en Galicia que combina deporte, salud y sororidad entre mujeres supervivientes del cáncer de mama.

El evento se celebrará mañana, a partir de las 10.30 horas, en las instalaciones del Club Náutico de Pontecesures, y consistirá en un recorrido simbólico por las aguas del cauce fluvial en un barco dragón cedido por la entidad de piragüismo. La actividad, abierta a quien tenga interés en participar, tiene como objetivo promover el bienestar físico, emocional y social de los participantes, destacando el valor terapéutico y simbólico del barco dragón como herramienta de recuperación y de apoyo. Durante la jornada también se van a realizar actividades de calentamiento guiado, la ruta fluvial, un acto conmemorativo en homenaje a las compañeras y un espacio final de convivencia.

Esta primera edición pretende consolidarse como una cita anual de referencia en Pontecesures, uniendo la salud, superación personal y visibilidad social. «Remamos juntas por la vida, por la superación y por la esperanza», apuntan desde la Asociación Galega de Linfedema, impulsora de esta acción solidaria y de salud pública. En esta iniciativa también colabora la Xunta de Galicia a través de Deporte Galego.

El barco dragón se ha convertido en un deporte en crecimiento que ha arraigado con intensidad en la comarca de O Salnés, destacando clubs como el Breogán de O Grove, que ya cuenta con varios equipos dedicados a ello. Sin embargo, una de las cuestiones que más atrae a la Asociación Galega de Linfedema es que está reconocido por sus beneficios en la prevención y mejora del linfedema, además de ayudar en la recuperación de la fuerza y la capacidad pulmonar. A ello se une el bienestar emocional de las mujeres que lo practican. De hecho, el barco dragón es el único deporte en el mundo que cuenta con la sección específica de BCS, las siglas en inglés de supervivientes del cáncer de mama (Breast Cancer Survival).

En Galicia, el primer paso para la creación de esta modalidad de BCS se dio en A Coruña, con el club Bolboretas, pero se ha ido extendiendo y prácticamente todos los clubs que cuentan con barco dragón tienen alguno de sus barcos integrado por mujeres que han superado un cáncer de mama.