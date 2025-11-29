El Asmubal busca su tercer triunfo consecutivo ante el colista de la liga

El Inelsa Solar recibe esta noche en Coirón al Club Balonmano Perdoma tinerfeño, en partido que dará comienzo a las 20.00 horas. Un equipo que, colista, llega como rival propicio para poder sumar las meañesas una tercera victoria consecutiva.

Juan Costas advierte de que «este partido y el del próximo fin de semana ante el Sanse, mar-carán si estamos en condiciones de dar ese salto de entrega y calidad para empezar a jugar por un objetivo más ambicioso que mantener la categoría». De conseguir dos victorias ese salto puede ser posible, no en vano, a día de hoy, la tabla abre una brecha entre el Inelsa Solar, octavo con 7 puntos y Romade y Gijón que, por arriba, les aventajan en tres. Y esa brecha cabe suturar si las verdinegras quieren aspirar a más en esta liga.

Hoy, enfrente, se topará con un equipo canario que es el que menos anota en liga (22 goles) y el que más encaja (31 goles). Aún así, Costas huye de confianzas, recordando que «el pasado fin de semana, aún colista, el Perdma consiguió su primer punto ante el Gijón que es sexto en liga, lo que indica que es un plantel que puede complicar las cosas al primero que se confíe».

Atrás, las tinerfeñas suelen posicionarse en un 6-0 defensivo, mientras que arriba no es equi-po de gran ritmo físico, y pretende asegurar cada posesión en el estático. En la anotación protago-nismo para Naya Armas, lateral derecha que es su máxima goleadora y tercera máxima de la liga promediando 7,2 goles por partido. Un ranking liguero que, precisamente encabeza la meañesa Laura Miniño con 67 goles y 7,4 de promedio. Las dos, especialistas en los siete metros de sendos equipos, exhiben su efectividad en las penas máximas.

Por su parte, en Primera Autonómica, O Grove Paraíso Rasoeiro recibe esta tarde en el Novo Monte da Vila al Lavadores de Vigo (18.30 horas). Choque que se presume complicado ante un equipo de mitad de tabla que llega con Pablo Martínez como principal artillero.

El Rasu, prosigue a la búsqueda de identidad en esta liga, más aún cuando el pasado fin de semana cayó en el duelo de colistas, perdiendo en Vigo ante el Carballal por 20-18. Palo anímico para un equipo al que sólo le cabe apelar al trabajo para curtir a la nueva generación que asoma en esta temporada de transición. Y esa bisoñez es la que, por el momento, paga este plantel.

Mientras, en Segunda Autonómica, duelo comarcal en Vilalonga, con el Sanxenxo recibiendo al Arousa esta noche (20.00 horas). Líder contra colista en un partido descompensado y en el que sólo la rivalidad puede añadir ese plus para competir.