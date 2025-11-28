Un tercio de buenas sensaciones

Con un tercio de la liga ya disputado, los tres equipos de la comarca de O Salnés que juegan en la Tercera RFEF han dejado muy buenas sensaciones, sobre todo en los últimos encuentros. En ese sentido, especial mención merece el Céltiga de A Illa, un recién ascendido que no solo se encuentra en posiciones de play off de ascenso, sino que, junto con el Somozas, es el único equipo que ha conseguido sumar cinco victorias consecutivas en la liga.

El mejor clasificado es el Arosa, que se encuentra en la segunda posición de la tabla, a la zaga del Compostela. Gonzalo Fernández, el técnico arlequinado asegura estar contento, tanto a nivel de juego como de números, que «son los que marcan el rendimiento». Fernández destaca que «somos el equipo con un mayor número de goles a favor de la competición y, tras algunos titubeos en ese aspecto, hemos mejorado el nivel defensivo» que era uno de los principales problemas con el que se encontró el equipo.

Fernández insiste en que «solo hemos sufrido una derrota y creo que tenemos margen de mejora en ese aspecto, pero a nivel de puntos, rendimiento y clasificación es para estar contentos». Destaca que las cuestiones defensivas «forman parte de todo un proceso que los jugadores tienen que ir interiorizando , pero creo que estamos evolucionando bien». Otra de las cuestiones que destaca Fernández, al igual que sus compañeros Luis Carro (Céltiga) y Rubén Cornes «Pénjamo» (Cambados) es la igualdad que posee la categoría, donde «cualquiera puede ganar o conseguir un resultado inesperado, por eso debemos darle mucho valor a ganar partidos; es una liga muy bonita y competida».

Una de las grandes sorpresas de esta campaña hasta el momento es el Céltiga. El técnico reconoce que «nos costó mucho arrancar, pero creo que hubo un punto de inflexión tras las derrotas de Barco y Boiro, donde el equipo se dio cuenta de que no podía cometer errores graves como los que estábamos cometiendo». Ese punto al que se refiere llegó con una victoria en Cambados e inició una racha de cinco victorias consecutivas que ha lanzado a los isleños. «Ese partido lo ganamos gracias a un buen esfuerzo defensivo y, a partir de ese momento, despegamos», explica Carro. La igualdad de la categoría lleva a Carro a valorar mucho esas cinco victorias «pensaba que iba a haber más diferencia con los equipos de la parte alta, pero a todo el mundo le cuesta ganar y todos pueden puntuar en casi cualquier sitio».

Debutante en la categoría a la que ha devuelto al Cambados 27 años después, Pénjamo también valora de forma positiva el trabajo del equipo porque «creo que nos hemos adaptado bastante bien a ella, aunque sí es cierto que hemos notado la diferencia de ritmo y calidad con respecto a Preferente». Mayor mérito da Pénjamo al hecho de que «la mayoría de los jugadores o no había jugado nunca en Tercera o apenas habían tenido minutos, pero gracias al trabajo, estamos consiguiendo igualar los partidos». En su debut como entrenador, Pénjamo destaca que todos los rivales «te exigen, están muy bien preparados y entrenados, obligándote a romper mucho la cabeza para contrarrestarlos».