Más de 200 ajedrecistas para clausurar la temporada

Vilagarcía será mañana la capital del ajedrez gallego con la celebración del XVII Open McDonald’s, con el que se cierra el circuito de promoción, y la gala anual en la que la Federación hará entrega de los trofeos de todas sus ligas autonómicas. Más de 200 jugadores están inscritos en el campeonato que se desarrollará entre las 10.30 y las 20.00 horas en el Auditorio. La representación vilagarciana correrá de la mano de los sesenta deportistas del Fontecarmoa, que parte con el título femenino garantizado y opta al podio en distintas categorías.

Los eventos, en cuya organización colabora la Fundación Municipal de Deportes, se presentaron ayer en un acto en el que participó el edil de deportes, Carlos Coira, el representante federativo del Club Xadrez Fontecarmoa, Ángel Vilas, y la gerente de la firma patrocinadora, Patricia Cambeiro.

Coira agradeció al club Fontecarmoa la intensa actividad que mantiene durante todo el año y a la Federación Galega que siga apostando por Vilagarcía para acoger su gala anual y las probas del circuito de promoción. El edil apuntó que el fin de semana tendrá una importante actividad deportiva, ya que el domingo también se celebra el Campeonato Gallego de Medio Maratón. «Son más de un millar de personas las que atraerán estas citas deportivas a Vilagarcía, lo que contribuye a dinamizar la ciudad fuera de la temporada turística convencional y resulta muy positivo tanto en el ámbito deportivo como en el socioeconómico».

El Open McDonald’s se disputará en siete rondas por el sistema suizo, contará con las categorías clásicas de promoción (infantil, alevín y benjamín) y habrá un open absoluto para aficionados en el que también tomarán parte jugadores de 16 y 18 años. Todos los participantes recibirán una medalla de regalo y se darán trofeos a los primeros clasificados en cada apartado».