El savate conquista el corazón de Meaño

El pabellón de deportes de Xil, en el Concello de Meaño, acogía el pasado fin Campeonato Galego de Boxeo-modalidad Savate, un estilo que cuenta con un gran número de deportistas en el municipio arousano. En total, fueron 153 los participantes que se dieron cita en una jornada que arrancaba muy pronto, a las 10.00horas, con combates simultáneos sobre tres tatamis que ocupaban todo el parqué del pabellón y que culminaba a las 15.00 con la entrega de premios.

En la cita, clubes llegados de diversas partes de Galicia, entre ellos el Juancho Vázquez, con sedes en Santiago y Ferrol, el Cho de A Coruña, Arcade Kick Boxing, el ITF Noia, Coirós de Betanzos y el Parabellum, son sedes en Poio y en el municipio organizador.

En cuanto a resultados de los arousanos, todos ellos del Parabellum, entrenados por la boxeadora Lucía Soto, en modalidad de «con contacto», oro y título de campeones gallegos para el meañés Mohamed Dchraoui Iglesias (cadete masculino para menos de 37,5 kilogramos), y la grovense infantil Julia García (cadete femenino, menos de 51 kilogramos). Y subcampeonatos para las meañesas Sara Pérez (cadete femenino, menos de 44 kilogramos) y Ainhoa Gondar (cadete femenino, menos de 71 kilogramos). Todos ellos llevan tiempo demostrando que se encuentran entre las grandes promesas gallegas de este deporte

Uno de los duelos que se pudieron ver en el pabellón de Xil. / FDV

Por su parte en la modalidad de «sin contacto», subcampeonatos para las meañesas Dana Carballal (categoría de 8-9 años), y Jimena Coejo (10-11 años); y bronces para el grovense Hugo Meis (10-11 años) y para el meañés Daniel Vázquez (6-7 años).

Dentro del mismo club, mención también para otros pugilistas de la sede de Poio, con Noa Muñiz como campeona gallega femenina en cadete menos de 56 kilogramos, y subcampeonatos para Daniel Prado (infantil menos de 46 kilogramos), Nadir Aris (cadete masculino menos de 48 kilogramos), Alexandre Da Silva (cadete masculino menos de 61 kilogramos) y Martín Fernández (infantil masculino, menos de 57 kilogramos), todos ellos de Poio en la modalidad de «con contacto», títulos a los que hay que sumar un Oliver Fariña que fue bronce en infantil masculino de menos de 28 kilogramos.

Y en la modalidad «sin contacto» oro para los pugilistas de Poio, Enma García (5 años), y Gabriela Fontán (10-11 años), más el sanxenxino Xoán Suárez (8-9 años); plata para Manuel Martínez (Poio, menos de 5 años) y Theo Suárez (Sanxenxo, 6-7 años); y bronce también para los niños de Poio, Xacobe Cambeiro, Pablo Muñiz, y Mauro Fontán y Grettel Almón.

Las edades de los pugilistas gallegos que se dieron cita en el pabellón de Xil comprendían el arco de entre los 3 y los 21 años, si bien la organización de la Federación Galega reconocía que «en esta disciplina suelen competir gente de hasta 50 años, aunque los más veteranos no se desplazaron para estar presentes en el Campeonato Galego disputado en Xil».

El savate, también conocido como boxeo francés o kickboxing, es un deporte se combate, con guantes y protecciones, y se rigen por golpear al contrario tanto con las manos como con los pies. El deporte comprende la modalidad «sin contacto», que era la destinada para benjamines de entre 3 y 7 años, donde se hace el gesto de marcar el lugar de contacto al contrario, pero sin impactar, dada la edad de sus deportistas. Luego a partir de los 8 años se compite por la modalidad de «assaut», que es la de «contacto controlado» y sin knockout, forma esta de obtener en triunfo que puede aplicarse con la mayoría de edad de los pugilistas.