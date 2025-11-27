Ajedrez
Bouza y Moure destacan en el Torneo Social
El Centro Sociocultural de Fontecarmoa acogió los Torneos Sociales que organiza el club vilagarciano. La competición contó con la participación de más de un centenar de federados desde los 12 años hasta menores de 12 años. Después de ocho rondas, en la categoría sub-12, Óliver Moure se proclamó campeón al vencer en todas sus partidas.
En el Open absoluto, Gonzalo Bouza Brey se proclamó campeón por delante de Andrés Varela y Ricardo Oubiña. La primera plaza femenina fue para Irene Diz, que finalizó en un meritorio décimo puesto de la general. El club vilagarciano ultima los preparativos para el XVII Open McDonald’s que se celebrará este sábado en el Auditorio Municipal de Vilagarcía, dando por finalizada la temporada oficial con la Gala de Entrega de Premios de la Federación Galega de Xadrez.
