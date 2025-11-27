Judo
Andrés Senín, séptimo Dan más joven de Galicia
Vilagarcía
El Vilagarciano Andrés Senín se ha convertido en el séptimo Dan más joven de Galicia. Referente del Judo Club Senín y del Ikagi de Vilagarcía, obtuvo una de las máximas distinciones que otorga la Federación Española de Judo. El reconocimiento le fue entregado el pasado fin de semana en Madrid, durante la gala oficial de la Federación, donde se puso en valor su dilatada carrera formando a otros judokas.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- Davila 25/11/2025
- Clotilde Teixeira fue vista cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- Registros en Vilanova y Ribadumia en una nueva operación antidroga en O Salnés
- Confirmada la indemnización de 5,1 millones de tres aseguradoras a la armadora del «Villa de Pitanxo»
Compra inteligente: estos muebles valen más de lo que cuestan
Contenido ofrecido por IKEA