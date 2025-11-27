Andrés Senín, séptimo Dan más joven de Galicia

El Vilagarciano Andrés Senín se ha convertido en el séptimo Dan más joven de Galicia. Referente del Judo Club Senín y del Ikagi de Vilagarcía, obtuvo una de las máximas distinciones que otorga la Federación Española de Judo. El reconocimiento le fue entregado el pasado fin de semana en Madrid, durante la gala oficial de la Federación, donde se puso en valor su dilatada carrera formando a otros judokas.