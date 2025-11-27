Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Judo

Andrés Senín, séptimo Dan más joven de Galicia

Andrés Senín muestra su título rodeado de los integrantes del club vilagarciano.

R. A.

Vilagarcía

El Vilagarciano Andrés Senín se ha convertido en el séptimo Dan más joven de Galicia. Referente del Judo Club Senín y del Ikagi de Vilagarcía, obtuvo una de las máximas distinciones que otorga la Federación Española de Judo. El reconocimiento le fue entregado el pasado fin de semana en Madrid, durante la gala oficial de la Federación, donde se puso en valor su dilatada carrera formando a otros judokas.

TEMAS

