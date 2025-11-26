Vilagarcía brilla con la selección gallega

Lluvia de medallas para los integrantes del Kenpo Vilagarcía que participaron con la selección gallega en el Campeonato Nacional, contribuyendo a que fuese una de las grandes destacadas. En nombres, Pedro Muñoz Fole volvió a ser una de las grandes referencias al embolsarse cinco medallas de oro en las categorías de kata, semikenpo, submission, fullkenpo y knockdown, proclamándose como el mejor competidor masculino.

Tampoco faltó a su cita con el oro Martín Pintos, que lo logró en las modalidades de kata por equipos, semikenpo y submission en -80 kilos sénior y también se proclamó subcampeón en defensa personal sub21 y en fullkenpo -80 kilos. Sumó también un bronce en knockdown.

Sergio Alba Vázquez se subió a lo más alto del cajón en kata sub21 y en kata por equipos absoluto, logró dos medallas de plata en kobudo sub21 y en defensa personal sub21, además de sumar tres bronces. A esa lluvia de medallas se sumaron los nombres de Damián Murga, Óscar Padín, Sergio Vidal, Gabriel Martínez, Héctor Vázquez Uxío Gómez y Carolina Claramunt. Por último, Pablo Muras, campeón del mundo y campeón europeo, logró el oro en kobudo y la plata en la modalidad de kata.