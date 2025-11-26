Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Kenpo

Vilagarcía brilla con la selección gallega

Integrantes del Kenpo Vilagarcía que participaron con la selección gallega.

R. A.

Vilagarcía

Lluvia de medallas para los integrantes del Kenpo Vilagarcía que participaron con la selección gallega en el Campeonato Nacional, contribuyendo a que fuese una de las grandes destacadas. En nombres, Pedro Muñoz Fole volvió a ser una de las grandes referencias al embolsarse cinco medallas de oro en las categorías de kata, semikenpo, submission, fullkenpo y knockdown, proclamándose como el mejor competidor masculino.

Tampoco faltó a su cita con el oro Martín Pintos, que lo logró en las modalidades de kata por equipos, semikenpo y submission en -80 kilos sénior y también se proclamó subcampeón en defensa personal sub21 y en fullkenpo -80 kilos. Sumó también un bronce en knockdown.

Sergio Alba Vázquez se subió a lo más alto del cajón en kata sub21 y en kata por equipos absoluto, logró dos medallas de plata en kobudo sub21 y en defensa personal sub21, además de sumar tres bronces. A esa lluvia de medallas se sumaron los nombres de Damián Murga, Óscar Padín, Sergio Vidal, Gabriel Martínez, Héctor Vázquez Uxío Gómez y Carolina Claramunt. Por último, Pablo Muras, campeón del mundo y campeón europeo, logró el oro en kobudo y la plata en la modalidad de kata.

