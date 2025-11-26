El lugar donde se forja la vela gallega

El Centro Galego de Vela abrió sus puertas en septiembre de 2008 con el objetivo de ser un elemento clave para la formación de los jóvenes valores de la vela gallega y para acoger todo tipo de pruebas, nacionales e internacionales, aprovechando las condiciones que ofrece la ría de Arousa para la navegación. En estos momentos, el centro cuenta con 36 jóvenes, de las categorías juvenil y juvenil olímpica formándose de manera habitual en sus instalaciones, convirtiéndolas en una de las grandes referencias de la vela doble de España. De los 36, 16 forman parte de los programas de tecnificación de la Federación, mientras una veintena se entrenan de manera habitual en las instalaciones a través de las convocatorias semanales de la Federación Galega de Vela.

Inmersos en plena pretemporada, el responsable de las instalaciones, Bruno Gago, apunta que la mayor parte de ellos comenzarán a competir en pruebas en Murcia y Palamós, que «van a ser una buena preparatoria para los futuros Campeonatos de España». También una docena de estos jóvenes partieron esta semana para competir en la localidad portuguesa de Vilamoura para seguir formándose de cara a los diferentes campeonatos de España.

Además de la preparación de los jóvenes talentos el centro también está centrado en la preparación de la próxima campaña. Entre sus objetivos se encuentra la de impulsar más la vela femenina con el Campeonato de España o la regata de la mujer del mes de septiembre, una cita «centrada en el fomento del deporte femenino, no solo en lo que a regatistas se refiere, sino también a juezas, balizadoras y todo tipo de personal involucrado en la organización de esta prueba». En la última participaron tripulaciones de Cataluña, Baleares, Murcia, Canarias y Galicia a bordo de embarcaciones de la clase Elliott 6m

Desde el centro se trabaja en traer a la ría de Arousa otras pruebas de ámbito nacional, además de la Semana Galega de Vela, que organizan todos los años y en ese trabajo, Gago reconoce que «podría haber alguna sorpresa muy interesante para la vela gallega». A su favor cuenta el centro no solo con las instalaciones que posee en O Cavadelo, sino con una ría de Arousa que ofrece unas condiciones inmejorables para la práctica de este deporte.

El listón está difícil de superar después de las pruebas que acogió el pasado año el centro, destacando, sobre todo, la Copa de España de ILCA 6, celebrada a principios de octubre, donde participaron más de 150 regatistas y que contó con una nutrida representación internacional de países como Suiza, Portugal, Estonia o Panamá entre otros