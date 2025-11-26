Eva Lemos se despide de la categoría sub 11 con la triple corona

Eva Lemos se ha despedido a lo grande de la categoría sub 11 de bádminton. La ponteareana, que en junio ya había conquistado los tres títulos gallegos –individual, dobles femenino (Suevia García, del Ravachol) y dobles mixtos (Pablo Fernández, del Caselas)–, ha repetido en el Campeonato de España.

La cita se desarrolló en Huelva, en el hogar y el pabellón bautizado con el nombre de la mejor jugadora española de la historia, Carolina Marín. El escenario ideal para firmar su particular gesta.

La jugadora gallega del Club Bádminton Ponteareas firmó un fin de semana para recordar, brillando en todas las modalidades en las que competía y conquistando la triple corona. En esta ocasión repitió pareja con Suevia García en el dobles femenino y formó tándem con Joel Alonso (CB Vegadeo) en el dobles mixto.

Eva incrementa de esta forma su palmarés. Acumula en total seis oros nacionales desde que comenzó a competir siendo todavía sub 9. «Fue un fin de semana cargado de emociones, nervios y alegrías que terminó con un final simplemente fantástico. Este nuevo éxito para el bádminton gallego es otra muestra del gran nivel que vive nuestro deporte en Galicia», comentan desde el CB Ponteareas.

La joven deportista es una auténtica joya, con un talento físico y técnico/táctico extraordinario, trabajado con mimo y dedicación por su entrenador, Brais Alves, quien la acompaña desde que Eva comenzó con solo cinco años.

El próximo reto de Eva será el Campeonato de España sub 13, que se celebrará en Cartagena y al que podrá acudir junto a su hermana Inés.