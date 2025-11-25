Tania Álvarez rema por las aguas del Támesis

La campeona del Mundo de Maratón, Tania Álvarez, se encuentra en Inglaterra invitada por el Elmbridge Canoe Club para participar en la cena fin de temporada, acto que se celebró el pasado fin de semana. La palista del Breogán de O Grove aprovechó su estancia en Londres para participar en una regata amistosa entre clubs de la zona del Támesis, formando un k-2 con William Short, que es el actual campeón del Mundo en K-1 juvenil en la distancia corta de Maratón, y subcampeón del Mundo en le K-2 juvenil en la distancia estándar. La grovense finalizó en la tercera posición de la general, siendo el primer barco mixto.