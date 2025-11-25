Os Ingleses mantiene su racha victoriosa

Siete encuentros y siete victorias. Os Ingleses sigue contando su participación en la liga por triunfos. La última víctima del equipo de David Lema fue el Ferrol, que cayó derrotado en Fontecarmoa por un contundente 32-8. La lluvia fue la gran protagonista del encuentro pero no consiguió frenar el ímpetu local que, al descanso, ya vencía por 10-3 en un duelo que estaba siendo bastante cerrado.

Sin embargo, en la segunda mitad, el equipo local sacó a relucir sus mejores armas, imponiendo su juego combinativo para acabar imponiéndose con claridad. Desde el club reconocían ayer que «fue un triunfo trabajado que refuerza el liderato» y mantiene a la escuadra vilagarciana invicta y líderes temporales a la espera de que el CRAT juegue su séptimo encuentro.

El próximo desafío para los de Lema será el Vigo RC, tercer clasificado, que visitará Fontecarmoa el próximo fin de semana en lo que se prevé como uno de los mejores encuentros de la temporada. En ese encuentro, el club espera contar con el respaldo de la afición para tratar de vencer a un rival muy complicado como es el Vigo RC.